ABD hükümetinden çip üretimi için 1,5 milyar dolarlık destek

ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkenin tedarik zincirlerini güçlendirmek, iyi maaşlı işler oluşturmak ve ABD'nin ekonomik ve ulusal güvenliğini geliştirmek için iki partili CHIPS ve Bilim Yasası'nı imzaladığı anımsatılan açıklamada, GlobalFoundries ile varılan mutabakatın yasa kapsamındaki üçüncü ön anlaşma olduğu aktarıldı.