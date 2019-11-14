Gündem Çocukların Atatürke secde ettirildiği iddiaları Bir fotoğraf da Gaziantepte ortaya çıktı
GAZİANTEP

Çocukların Atatürk’e secde ettirildiği iddiaları: Bir fotoğraf da Gaziantep'te ortaya çıktı

10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinliklerinde çocukların Atatürk’e secde ettirildiği ileri sürülen fotoğraflar büyük tepki toplamış ve MEB tarafından soruşturma başlatılmıştı. Gaziantep'te de bir ilkokulda aynı görüntülerin yer aldığı bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından Milli Eğitim müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
Gaziantep'te çekilen ve çocukların Atatürk'e secde ettirildiği görüntü
Gaziantep'te çekilen ve çocukların Atatürk'e secde ettirildiği görüntü

İlkokul çocuklarının, 10 Kasım’da Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinliklerinde Atatürk’e secde ettiği ileri sürülen görüntüler sosyal medyaya düşmüş ve büyük tepki toplamıştı. Görüntüler üzerine Milli Eğitim bakanlığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan etkinlikle ilgili yapılan açıklamada görüntülerin kabul edilemez olduğu belirtilerek, soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Küçük çocukları Atatürk posteri önünde secde ettirdiler
OYNAT 00:59
Küçük çocukları Atatürk posteri önünde secde ettirdiler
Bir okulun 10 Kasım anmalarında çekilen görüntülerde çocukların Atatürk posteri önünde secde ettirilmesi sosyal medyada gündem oldu. Toplumun her kesiminden tepki çeken öğretmen hakkında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Gaziantep’te de fotoğraf ortaya çıktı

Gaziantep’teki Mehmet Ali Eruslu İlkokulu’ndaki Anma etkinliklerinde de çocukların Atatürk’e secde ettirildiği iddia edildi. Anma etkinliklerinde çekildiği belirlenen fotoğrafta 6 çocuğun elinde Atatürk posteri tutan bir çocuğun etrafında secde eder şekilde durmaları yer aldı. Fotoğraf sosyal medyada tepkilere neden olurken, "Rezalet görüntü" yorumlarına neden oldu.
Okul Müdürü H.S. çocukların Atatürk’ün secde ettirildiği iddiaların doğru olmadığını söyledi. Okul Müdürü H.S, internette yer alan benzer kareografilerden esinlenerek gösterinin hazırlandığı belirterek, kendini ve gösteriyi hazırlayan öğretmeni savundu. Okul Müdürü H.S., etkinlikle ilgili Milli Eğitim müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığını da kaydetti.

  • Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, fotoğrafın yansımasının ardından okul müdürü H.S ile etkinliği hazırlayan ve ismi açıklanmayan öğretmen hakkında Milli Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Öte yandan, öğretmen ve okul müdürünün ilk savunmasında "Etkinliği izleyen arka sıradaki öğrenci ile velilerin de kareografiyi görebilmeleri amacıyla dizlerinin üstüne eğildiklerini ve secdenin söz konusu olmadığı" yönünde ifade verdiği öğrenildi.

MEB, Atatürk'ü anma etkinliğinde tepki çeken görüntülere ilişkin soruşturma başlattı
GÜNDEM
MEB, Atatürk'ü anma etkinliğinde tepki çeken görüntülere ilişkin soruşturma başlattı
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