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TRABZON

Çocuklarının ısrarına rağmen döndüğü evinde yangında öldü

Trabzon'da Akçaabat ilçesinde Şakir Akyol (74), bir süredir yanlarında kaldığı çocuklarının karşı çıkmasına rağmen döndüğü tek katlı taş mimarili baba evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

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Haber Merkezi DHA
Çocuklarının ısrarına rağmen döndüğü evinde yangında öldü
Çocuklarının ısrarına rağmen döndüğü evinde yangında öldü.

Trabzon'da Akçaabat ilçesinde Şakir Akyol (74), bir süredir yanlarında kaldığı çocuklarının karşı çıkmasına rağmen döndüğü tek katlı taş mimarili baba evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.


İlçenin Sertkaya Mahallesi'nde oturan 11 çocuk babası Şakir Akyol, çocuklarının kendileri ile kalması ısrarına rağmen tek katlı taş mimarili baba evine döndü. Evde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bitişikteki boş eve ait eklentiye de sıçradı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Evde inceleme yapan ekipler, Akyol’un cesediyle karşılaştı. Akyol’un, cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.


ÇOCUKLARININ ISRARINA RAĞMEN EVE DÖNMÜŞ


Olay günü Akyol’un, yanlarında kaldığı çocuklarının ısrarına rağmen evinde döndüğü belirtildi. Çocuklarının da geldikleri evde soba ve çevreyi kontrol ettikleri belirtildi.
Şakir Akyol’un yaklaşık 5 ay önce aynı mahallede, ormanda düşmesi sonucu beyin kanaması teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı, tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.


Sertkaya Mahallesi Muhtarı İlhan Zorla, "Ormanda düşmüş, sonrasında hafıza kaybı yaşamaya başlamıştı. Olay gecesi de Şakir Akyol, baba evinde kalmak istedi. Çocukları izin vermese de babalarının ısrarına dayanamadılar. Gece saat 02.00'a kadar çocukları babalarını kontrol ettiler. Ev, eski bir evdi. Altında da samanlık vardı. Birden alev aldığını söylüyorlar. Evde yandı kendisi de içinde yandı. Allah rahmet eylesin" dedi.

Pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye'den haber var: 'Maalesef yüz felci var, yüz sinirleri için yama planlıyoruz'
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AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan Gaziantep'te 22 Aralık günü 2 Pitbull cinsi köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve AÜ Hastanesi'nde doku nakli yapılan Asiye Ateş'in durumu hakkında bilgi verdi.
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YÜZ SİNİRLERİNE YAMA YAPILACAK<br>Prof. Dr. Özlenen Özkan, Asiye Ateş'in sağlığını yakından takip ettiklerini belirterek, “Maalesef yüz felcimiz var. Yüze giden birkaç sinir damarı var. O birkaç daldan bir kısmı hasarlanmış. Bu vesileyle beklediğimiz birkaç faktör vardı. Onları geride bıraktık. Muhtemelen bu hafta içinde Asiye'ye yüz sinirleri için bir yama planlıyoruz\" dedi.
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'KALİTELİ VE İŞE YARAYAN İLK ÇIKARABİLMEK İSTİYORUZ' <br><br>Asiye Ateş'e yapılan ameliyat sonrasında başka illerden benzer vakaların da tedavisi için talepler geldiğini aktaran Prof. Dr. Özkan, çok fazla telefon aldıklarını, ihtiyaç durumlarında devreye gireceklerini söyledi. Yeni yılda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin yeni operasyonlara imza atacağını belirten Prof. Dr. Özkan, “Biz ilk olmak adına değil de kalite katmak, ülkeye katma değer olsun ve ülkenin bilim çıtasını yükseltme amacındayız. İlk olmak da güzel bir şey ama tek hedef o değil, kaliteli ve işe yarayan bir ilk çıkarabilmek istiyoruz. İnşallah güzel şeyler planlıyoruz\" diye konuştu.
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'BANA ÇOK DOĞRU DEĞİLMİŞ GİBİ GELİYOR'<br><br>ABD'de bir hayvandan insana kalp nakli yapıldığı haberleri ile ilgili görüşleri sorulan Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Onunla ilgili detaylı makale yayımlanmadı. Detayları çok bilmiyorum ama haberde de detay çok yok. Bana biraz tuhaf geldi açıkçası, herhangi bir işleme tabi tutulmadan domuz kalbinin insana nakledilmiş olması çok doğru değilmiş gibi geliyor. Biz zaten laboratuvar çalışmalarında bunları yapıyoruz ancak hayvandan insana nakiller, şu etapta çok ciddi reaksiyonlar olduğu için yapılamıyor. Çok başında daha. Eğer bu şekilde yapıldıysa ben de çok merak ediyorum sonucu ama böyle değildir diye düşünmek istiyorum\" dedi.
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Pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye'den haber var: 'Maalesef yüz felci var, yüz sinirleri için yama planlıyoruz'
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Pitbull cinsi köpeklerin saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'da doku nakli yapılan Asiye Ateş'in (4) yüze giden damarlarından bazılarının hasar aldığını belirterek, "Maalesef yüz felcimiz var. Muhtemelen bu hafta içinde Asiye'ye yüz sinirleri için bir yama planlıyoruz" dedi.


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