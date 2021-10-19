​Çocuklarla iletişim kurmak çok kıymetli ​

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz her hafta farklı bir okulda bayrak törenine katılarak öğrencileri yalnız bırakmıyor. Poyraz “Bayrak törenlerine katılmayı bir gelenek haline getirdik. Okullarımız uzunca bir süredir kapalıydı. Pandemi sonrası velilerimiz, öğrenci kardeşlerimiz ve öğretmenlerimizde büyük bir heyecan vardı. Bizde bu heyecanı paylaşmak, okullarımızdaki coşkuya ortak olmak için pandemi öncesinde yaptığımız gibi bayrak törenlerine katılmak istedik. Eğitime yatırımlarımız ve desteğimiz devam ederken, eğitim kurumlarımızda çocuklarımız ve öğretmelerimizle yüz yüze kurduğumuz iletişim bizler için çok kıymetli. Onların her zaman yanında olduğumuzu bilmeleri çok önemli” dedi.

GÜNDEM Çekmeköy’de yatırım ve sosyal hizmet bir arada