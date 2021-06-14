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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Biden görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında gittiği Belçika'nın Brüksel şehrinde, ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşme sonrası, heyetler arası toplantıya geçildi. Biden, görüşmeye ilişkin ABD basınına yaptığı açıklamada, "Erdoğan ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdim" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Biden görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden'ın görüşmesinden servis edilen fotoğraf

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'ndeki temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson, Almanya Başbakanı Merkel ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesinin ardından son olarak ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden'ın görüşmesi sona erdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden'ın görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile baş başa görüşmesi sona erdi, heyetler arası görüşmeye geçildi.

Daha önce TSİ 18.00'de başlayacağı açıklanan ve bir saat ertelenen görüşme, saat 19.00'da başladı.

Heyetler arası görüşmeye geçildi

Yaklaşık 45 dakika süren görüşme sonrası heyetler arası toplantıya geçildi. Heyetler arası toplantıda yaklaşık bir saat sürdü.


Biden'dan açıklama

Biden, görüşmeye ilişkin ABD basınına yaptığı açıklamada, "Erdoğan ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdim" dedi.

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