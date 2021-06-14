Cumhurbaşkanı Erdoğan - Biden görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'ndeki temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson, Almanya Başbakanı Merkel ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesinin ardından son olarak ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

Daha önce TSİ 18.00'de başlayacağı açıklanan ve bir saat ertelenen görüşme, saat 19.00'da başladı.

Heyetler arası görüşmeye geçildi

Yaklaşık 45 dakika süren görüşme sonrası heyetler arası toplantıya geçildi. Heyetler arası toplantıda yaklaşık bir saat sürdü.





Biden'dan açıklama

Biden, görüşmeye ilişkin ABD basınına yaptığı açıklamada, "Erdoğan ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdim" dedi.

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