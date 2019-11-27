Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 35. İSEDAK Toplantısı Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 35. İSEDAK Toplantısı Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Yıkılan binalarla alakalı Arnavutluk'un yanında yer almamız gerektiğine inanıyorum ki bu özellikle İslam Kalkınma Teşkilatımızın da görevi olsa gerek. Bu adımı atmamızın çok faydalı olacağına inanıyorum. Bu bir kardeşlik görevidir, bu adımı atmakta fayda var.

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DÜNYA
Beşik gibi sallanan Arnavutluk'ta tsunami uyarısı yapıldı: Ülke 6.4 ve 5.4 büyüklüğünde depremlerle sarsıldı

Deprem haberini aldıktan sonra Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama ile iki kez telefonla görüşmem oldu. Geçmiş olsun dileklerimizi iletim. Arnavutluk'a yardım konvoylarımız gitmeye devam ediyor. Tüm İslam dünyasını Arnavutluk'a destek olmaya çağırıyorum.

(Arnavutluk'taki deprem) Tüm İslam dünyasını Arnavutluk'a destek olmaya çağırıyorum.

Müslümanlar olarak üzerimize serilen ölü toprağından hala kurtulabilmiş değiliz. İslam alemi, bir duvarın tuğlaları gibi yek diğerine kenetlenemediği için kolayca manipüle ediliyor.

BM eleştirisi: Her şey 5 daimi üyenin iki dudağı arasında

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, daimi üyeleri kastediyorum, beş tanesinin içinde bir tane Müslüman, halkı Müslüman olan ülke de yoktur. İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri tarafından inşa edilen bu adaletsiz sistemin ilanihaye devam etmesi mümkün değildir. Geçici üyenin BM Güvenlik Konseyi'nde ne hükmü var, herhangi bir iradesi var mı? Yok. Her şey 5 daimi üyenin hatta bunların içinde bir tanesinin iki dudağı arasında. Bunlar ne derse o, bunun dışında bir şey yok. Kendimizi aldatmayalım, önce kendimize inanalım.

Kendimizi aldatmayalım, önce kendimize inanalım, şu gördüğümüz teşkilat, sıradan bir teşkilat değil. İslam İşbirliği Teşkilatı olarak, İslam Kalkınma Örgütü olarak gücümüzü fark edelim, kendimizi iyi tanıyalım, iyi anlayalım ve tavrımızı ona göre belirleyelim.

Hiç şüphesiz zulüm olduğu müddetçe adalete inanan, onu tesis etmek için var gücüyle çalışan adalet savunucuları da olacaktır. İşte bizler de Müslüman olarak 21. yüzyılda adaletin savunucuları olmak durumundayız. Tepki gösterilmeyen her zulüm, zalime cesaret vermekten başka bir işe yaramayacaktır.

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İslam dünyasına Arnavutluk çağrısı

Erdoğan, 35. İSEDAK Toplantısı Açılış Töreni'nde konuşuyor.
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