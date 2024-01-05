Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Türk tiyatro sanatçısı, sinema oyuncusu ve şarkıcı olan usta isim Ayla Algan 89 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden tiyatro ve sinema sanatçısı, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Ayla Algan için başsağlığı mesajı paylaştı. Erdoğan yaptığı açıklamada "Türk tiyatrosunun, sinemasının ve müziğinin usta ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Ayla Algan Hanımefendi'nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim" ifadelerini kullandı.