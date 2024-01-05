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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen “Ortak Paylaşım Forumu”na katılıyor. Erdoğan, 2024'te asgari ücrette yüzde 49 artış gerçekleştirdik. Yeni asgari ücretle çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olduk" dedi.

14:41 - 5/01/2024 Cuma
Güncelleme: 14:52 - 5/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen “Ortak Paylaşım Forumu”nda önemli açıklamalarda bulunuyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"TİSK, 60 yılı aşan tarihi boyunca ülkemizdeki işverenlerin temsilcisi olarak önemli bir görev icra ediyor. TİSK çalışma barışının temininde kilit roller oynuyor.


2024'te asgari ücrette yüzde 49 artış gerçekleştirdik. Yüzde 49 artışla 17 bin 2 lira olarak 2024 yılı asgari ücretimizin çalışanlarımızla birlikte tüm işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum.


Yeni asgari ücretle çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olduk.


Bölgemizde yaşanan krizlere ve küresel ekonomideki belirsizliğe rağmen ihracatta kırdığımız rekor çok değerli.


Asgari ücretten damga vergisini kaldırmıştık. Prim desteğini de 500 liradan 700 liraya çıkararak elini taşın altına koyduğumuzu gösterdik.


Son dönemde kardeşliğimize yönelik saldırıların özellikle yoğunlaştırıldığına şahit oluyoruz. Bunun nedeni, Filistin davasındaki dik duruşumuz.


İsrail'in vahşet politikasına karşı dünyada artan tepkilerde Türklerin payı vardır.



Ayrıntılar geliyor...









#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#TİSK
11 dakika önce
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