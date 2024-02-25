Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da açıklamalarda bulunuyor.





Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Emeğin ve bereketin şehri, gadasını aldığım Adana'da sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu ten bu canda durdukça bizim de gönlümüz Adana'dan ayrılmaz. Delikanlılığın kitabını yazan Adana bugün bir başka güzel.





31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na verdiği destekle Adana yeni bir destan yazacak. Şu anda Adana'da meydanda 75 bin kişi var. Adana'nın gerçek belediyeciliğe olan hasreti sonlandırmaya az kaldı. Mayıs ayındaki seçimlerde şahsıma ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Yüzde 45'lik oy oranı güçlü bağ oranımızı yansıtmaktan çok uzak. Bunu arzu ettiğimiz seviyeye taşımak istiyoruz. 31 Mart'ı da bunu bir fırsat olarak görüyoruz. Adana gerçek potansiyelini ortaya çıkaracaktır.





Milleti tıpış tıpış sandığa gidip oy verecek mecburiyet cenderesine sıkıştırmak isteyenlere günlerini göstereceğinize inanıyorum. Adana eser ve hizmet nasipsizlerini sırtında taşımaz.





"CHP parti içi kavgadan başlarını kaldıramıyor"

Muhalefet parti içi kavgadan başlarını kaldıramıyor. Başka konuyla ilgilenemeyecek durumdalar. Bunların üç beş laf dışında ülkenin derdi ile dertlenmediklerini görüyoruz. Şehirlerimizin, insanımızın sıkıntısını çözecek projesini duydunuz mu? Uluslararası meselelerde ilkeli tutum aldıklarına şahit oldunuz mu? Duyamazsınız, göremezsiniz. Bunlar hal çadırını hastane diye Adanalı kardeşlerime yutturmaya çalıştı. Kendisine hayrı olmayanın memlekete, millete hayrı olması mümkün mü?





"Türkiye destan yazıyor"

Özellikle savunma sanayiine ağırlık verdik. Böyle gelmiş, böyle gider diyenlerden olmadık. Kolay değil, zor olanı seçtik. Tabanca, tüfek dahil, güvenlik güçlerimizin kullandıkları silahları kendimiz üretmeye başladık. İHA’lar gibi yeni gelişen teknolojilere büyük yatırımlar yaptık. Bu alanda çalışan firmalarımızı teşvik ettik. İşte bugün 2005, 2010’larda toprağa diktiğimiz fidanların meyvelerini topluyoruz. Türkiye savunma sanayii alanında adeta bir destan yazıyor. Dünyanın ilk SİHA gemisi Anadolu’yu geçen sene hizmete aldık. Milli denizaltımızı inşa etme aşamasındayız. İHA ve SİHA alanında zaten dünyada ilk üç ülkeden biriyiz. 34 farklı ülkenin semalarını Türk İHA ve SİHA'ları koruyor. Geçtiğimiz günlerde gurur hanemize bir halka daha ekledik. KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Böylece, beşinci nesil uçak üretebilen dünyadaki 4 ülkeden biri olduk.





Bunlar daha başlangıç. Önümüzdeki yıllarda daha iyisini yapacağız. Uçak gemimizin bir üst segmentini yapacağız. Kısa bir zamanda inşallah bir üst segmentini yapacağız. Biz yaparız dedik mi yaparız. İçimizdeki mankurtlar anlamasa da dostlarımız ve hasımlarımız çok iyi biliyorum. Muhalefet örnek gösterdiği ülkelerde son 4 gündür KAAN konuşuluyor. Rakiplerimiz endişeye kapıldı, daha ne müjdeler vereceğiz... Bizdeki mankurtlaştırılmış zihinler süpürge sapı görüyor. Türkiye'nin başarıları bizim azmimizi artırırken, dost ülkelere de özgüven aşılıyor.





"Dünyadaki 4 ülkeden biri olduk"

Silahlarımızı kendimiz üretmeye başladık, insansız hava araçlarına büyük yatırımlar yaptık. Bu alanda çalışan firmalarımızı teşvik ettik. Türkiye savunma sanayi alanında adeta bir destan yazıyor. TCG Anadolu'yu geçen sene hizmete aldık. İHA SİHA'larda ilk 3 ülkeden biriyiz. Milli muharip uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarı ile gerçekleşti. 5. nesil uçak üretebilen dünyadaki 4 ülkeden biri olduk.





Bu gurur 85 milyon olarak hepimizin. Milletçe inandık çalıştık ve hamd olsun başardık. Bunlar sadece başlangıçtı. Daha fazlasını, gelişmişini, ilerisini yapacağız. Şimdi uçak modelimizin bir üst segmentini yapacağız. Biz yaparız dedik mi yaparız. İçimizdeki muhalifler ve mankurtlar anlamasa da Türkiye'nin nasıl büyük işlere imza attığını dostlarımız iyi biliyor. Son 4 gündür KAAN konuşuluyor. Türkiye'nin savunma sanayi hamleleri konuşuluyor. Dostlarımız güven duyarken rakiplerimiz endişeye kapılıyor. Bizdeki mankurtlaştırılmış zihinler KAAN'a bakınca kalorifer peteği süpürge sapı görüyor. Türkiye'nin başarısı azmimizi artırırken dost ve kardeş ülkelere cesaret aşılıyor. Bu umutları boşa çıkarmayacağız.