Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışa muhalefeti de davet etti Rami Kışlası İstanbulun en büyük kütüphanesi olacak
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışa muhalefeti de davet etti: Rami Kışlası İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü hizmete girecek ve İstanbul'un en büyük millet kütüphanesi olacak Rami Kışlası'nın açılışına muhalefeti de davet etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışa muhalefeti de davet etti: Rami Kışlası İstanbulun en büyük kütüphanesi olacak
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cuma günü hizmete girecek ve İstanbul'un en büyük millet kütüphanesi olacak Rami Kışlası'nın açılışına muhalefeti de davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

  • "Cuma günü açılışı yapılacak Rami Kışlamız, İstanbul'un millet kütüphanesi olacak. Bütün muhalefeti davet ediyorum. İstanbul'un en büyük, Avrupalı sayılı kütüphanelerden birinin açılışını yapıyoruz. Mimarisiyle orada tarih yeniden inşallah ayağa kalkıyor. O kışlanın içinde esnaflık yaptım. Gıda sektöründe çalıştığım zaman Rami Kışlası aynı zamanda gıda sektöründe Unkapanı'ndan oraya taşındığımız bir yerdi. Oradan da onları farklı bir yere taşıyana kadar akla karayı seçtik. Ama sonunda bu oldu."

Rami Kütüphanesi açılış için gün sayıyor
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Rami Kütüphanesi açılış için gün sayıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası müjdeyi duyurdu: Otoyol ve köprülere zam yok
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası müjdeyi duyurdu: Otoyol ve köprülere zam yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: EYT çalışmasını yakında Meclis'e getiriyoruz
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2023ün ilk Kabine Toplantısı Beştepede Cumhurbaşkanı Erdoğanın başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3 saat süren Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında EYT konusuna da değindi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Son kabine toplantımızın ardından EYTli olarak bilinen vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında meclisimizin takdirine sunuyoruz. ifadelerini kullandı.
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Gençlerimizin istihdamı için 6 bakanlık ile başlattığımız 1 milyon yazılımcı projemizi 29 Aralıkta açıkladık. diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekli zammı için de şunları söyledi:
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üzde 25 olarak yaptığımız zam oranımız içimize sinmedi, grup toplantımızda memur ve emekli zam oranını yüzde 30a yükselttiğimizi duyurduk.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: EYT çalışmasını yakında Meclis'e getiriyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın ilk kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada EYT konusuna da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " EYT'li olarak bilinen vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında meclisimizin takdirine sunuyoruz." dedi.

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