Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışa muhalefeti de davet etti: Rami Kışlası İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü hizmete girecek ve İstanbul'un en büyük millet kütüphanesi olacak Rami Kışlası'nın açılışına muhalefeti de davet etti.

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