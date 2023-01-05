İstanbul’un en büyük, Avrupa’nın sayılı kütüphanelerinden biri olan Rami Kütüphanesi açılış için gün sayıyor. Tarihî Rami Kışlası, titiz ve kapsamlı bir tamirat geçirmesinin ardından, kütüphane olarak 13 Ocak’ta açılıyor. Yenilikçi kütüphane, milyonlarca kitabıyla, özelleşmiş kütüphaneleri, yazma eser şifahanesi, sergi ve eşsiz peyzaj alanlarıyla 110 bin metrekarelik alanda hizmet verecek. Sürdürülebilirlik esaslarına göre tasarlanmış doğa dostu olan mekân, Biyosfer Sürdürülebilir Müze Sertifikası’na da sahip.