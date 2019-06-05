Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce anne babasının sonrasında ise 15 Temmuz şehiti Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un mezarını ziyaret etti.

Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Oğlu Bilal Erdoğan ile birlikte annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret eden Erdoğan, mezarlıktan ayrılırken kendisini bekleyen vatandaşlarla bayramlaşarak bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaretinin ardından, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) şehit edilen Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un mezarlarını da ziyaret etti. Karacaahmet Mezarlığı'ndaki Şakirin Camisi'nde cenaze namazı için bulunan vatandaşlarla sohbet ederek başsağlığı dileyen Erdoğan'a oğlu Bilal Erdoğan da eşlik etti.