Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Kirişci'nin telefonundan Kahramanmaraşlılara seslendi: Verilen sözleri süratle yerine getireceğiz

"Verilen sözleri, inşallah süratle yerine getirmenin gayreti içinde olacağız. Pazar günü seçimi de başarılı bir şekilde atlattıktan sonra tekrar Kahramanmaraş'ta muhteşem bir mitingi zaten yapmıştık ama bir de deprem bölgelerine yeniden, yeni ekibimizle beraber ziyaretlerimi gerçekleştireceğim. Şu anda kalan 3-4 gün içinde, yoğun bir çalışmayla inanıyorum ki sandıkları patlatacaksınız. Sandıkları patlatarak da inşallah muhatabımıza gereken cevabı Kahramanmaraş her zaman olduğu gibi yine verecek, hele hele Pazarcık bu cevabın en muhteşemini verecek, ben buna inanıyorum."