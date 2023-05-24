Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz ihanet şebekesi değil ensarız

Kandil'deki terör baronlarının desteklediği bilinen birine benim milletim oy verir mi, bu ülkemiz teslim edilir mi? Rakibini kaset kumpası ile çekilmeye zorlayan birine bu ülke teslim edilir mi? Sinan Oğan ile birlikte bu süreçte bu zaferi milletçe beraber kutlayacağız. Terörle mücadelede bizimle aşık atmaya hiçbirinin gücü yetmez. Teröristleri ininde yok olmaya yiten bizdik. Bunların böyle bir derdi oldu mu olmadı? Şimdi kafayı sığınmacılara taktılar. Biz bir Almanya'yı Avrupa'yı görmezden gelemeyiz. Onlar nasıl bir program içinde yapıyorsa biz de aynı programla yapıyoruz. Şimdiye kadar 500 bin Suriyeliyi memleketlerine gönderdik. 1 milyon Suriyeliyi Suriye'de iskan edecek konutları yapıyoruz. Bay bay kemal taciz tecavüz olaylarının üstünü kapatan birine ülke temsil edilir mi? Böyle birisine ülke teslim edilir mi?