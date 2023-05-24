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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz koalisyon masasına onay vermemiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından önemli açıklamada bulundu. Erdoğan "Milletimiz 14 Mayıs’ta, koltuk paylaşımı üzerine kurulu; kavgasız, gürültüsüz, hilesiz-hurdasız günleri geçmeyen koalisyon masasına onay vermemiştir. İktidara giden yolu millî irade yerine Kandil’de ve Pensilvanya’da arayanlara kırmızı kart göstermiştir." dedi.

17:36 . 24/05/2023 Çarşamba
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Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklaması;

Milletimiz 14 Mayıs’ta, koltuk paylaşımı üzerine kurulu; kavgasız, gürültüsüz, hilesiz-hurdasız günleri geçmeyen koalisyon masasına onay vermemiştir.

Ülkemizi 3 ayda, 5 ayda, 8 ayda bir hükûmetlerin değiştiği eski kaotik günlerine geri döndürme tekliflerini reddetmiştir.

İktidara giden yolu millî irade yerine Kandil’de ve Pensilvanya’da arayanlara kırmızı kart göstermiştir.

Ekonomisini Londra’daki tefecilere ve IMF komiserlerine teslim etmek isteyenlere “hadi oradan” demiştir.

Yabancı dergi kapakları üzerinden kendisine parmak sallayan güçlere teslim olmayacağını böylece ilan etmiştir.

Mecliste çoğunluğu 323 milletvekiliyle Cumhur İttifakı’na vermesi hem güvenin göstergesi hem de irade beyanıdır.

14 Mayıs’ta “İstikrar Sürsün, Türkiye Büyüsün” diyen tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Meclis'te oluşan bu tabloyu daha da güçlendirerek 28 Mayıs’a taşıyacağımıza inanıyorum.



#Recep Tayyip Erdoğan
#seçim
#28 mayıs
42 dakika önce
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