Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi asıl yoran omuz omuza olmamız gerekenlerin tavırlarıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir-Kırıkkale-Yozgat-Sivas İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı. AK Parti teşkilatlarına "Türkiye'nin en çok üye sayısına sahip partisiyiz. Gönlünü kazanmak için ulaşmadığımız tek bir kişi dahi varsa bu bizim eksikliğimizdir. 2023'e kadar her gün seçim günü gibi çalışılmalıdır" sözleriyle seslenen Erdoğan, peşinden şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı güçlenerek yarınlara yürüyor"

"İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak mecliste ezici bir çoğunluk olarak temsil edilecek, Cumhurbaşkanlığı Seçimini tekrar kazanacağız. Gerek AK Parti gerek MHP gerek BBP olarak Cumhur İttifakı yarınlara yürümektedir, yürüyecektir.

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"Bizi asıl yoran omuz omuza hareket etmemiz gerekenlerin tavrı"

Bizi de ne terör örgütlerinin alçaklıkları, ne kuyruk acısıyla üzerimize saldıranların oyunları ne de önümüze konulan tuzaklar yoruyor. Hepsinin de üstesinden geldik, geliriz. Bizi asıl yoran bu ülkenin selameti için omuz omuza hareket etmemiz gerekenlerin sergiledikleri tavırlardır. Hizmet yolunda yapılan rekabet kaliteyi yükseltir."

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OYNAT 00:59 "Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmadan bize durmak, bir anı bile boşa geçirmek haramdır" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas İl Kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Ülkemizi 2023 hedeflerine tamamen ulaştırmadan bize durmak, duraksamak, bir anı bile boşa geçirmek haramdır.' dedi.

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