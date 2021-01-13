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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi asıl yoran omuz omuza olmamız gerekenlerin tavırlarıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı AK Parti il kongrelerinde açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'nın güçlenerek yarınlara yürüdüğünü ve 2023 seçimlerinde yeniden zafere ulaşacağını belirten Erdoğan, "Bizi de ne terör örgütlerinin alçaklıkları, ne kuyruk acısıyla üzerimize saldıranların oyunları ne de önümüze konulan tuzaklar yoruyor. Hepsinin de üstesinden geldik, geliriz. Bizi asıl yoran bu ülkenin selameti için omuz omuza hareket etmemiz gerekenlerin sergiledikleri tavırlardır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir-Kırıkkale-Yozgat-Sivas İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı. AK Parti teşkilatlarına "Türkiye'nin en çok üye sayısına sahip partisiyiz. Gönlünü kazanmak için ulaşmadığımız tek bir kişi dahi varsa bu bizim eksikliğimizdir. 2023'e kadar her gün seçim günü gibi çalışılmalıdır" sözleriyle seslenen Erdoğan, peşinden şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı güçlenerek yarınlara yürüyor"

"İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak mecliste ezici bir çoğunluk olarak temsil edilecek, Cumhurbaşkanlığı Seçimini tekrar kazanacağız. Gerek AK Parti gerek MHP gerek BBP olarak Cumhur İttifakı yarınlara yürümektedir, yürüyecektir.

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"Bizi asıl yoran omuz omuza hareket etmemiz gerekenlerin tavrı"

Bizi de ne terör örgütlerinin alçaklıkları, ne kuyruk acısıyla üzerimize saldıranların oyunları ne de önümüze konulan tuzaklar yoruyor. Hepsinin de üstesinden geldik, geliriz. Bizi asıl yoran bu ülkenin selameti için omuz omuza hareket etmemiz gerekenlerin sergiledikleri tavırlardır. Hizmet yolunda yapılan rekabet kaliteyi yükseltir."

OYNAT 00:59
"Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmadan bize durmak, bir anı bile boşa geçirmek haramdır"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas İl Kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Ülkemizi 2023 hedeflerine tamamen ulaştırmadan bize durmak, duraksamak, bir anı bile boşa geçirmek haramdır.' dedi.

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OYNAT 04:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun kürsüde ettiği her laf Allahı'n verdiği havayı boşa tüketmektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti 7. Olağan Kırşehir-Kırıkkale-Yozgat-Sivas İl Kongrelerine hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Eskiden marjinal kesimlerin sergilediği tavırlar ülkenin en büyük ikinci partisinden görülür oldu. AK Parti CHP'nin oluşturduğu sorunları kaldırmak için çalışmıştır. Seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz diyor. Bunlar alıştı vesayetçilerden ve darbecilerden cumhurbaşkanı seçmeye. Ülkenin doğrudan seçilen cumhurbaşkanını hazmedemiyorlar. Aslına bakarsanız bu kişinin kürsüde ettiği her laf Allah'ın verdiği havayı boşa tüketmektir' ifadelerini kullandı.

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