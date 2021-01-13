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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘seçimle cumhurbaşkanı olunmaz’ diyen Kılıçdaroğlu’na: Teröristlere arkadaş diyenlerin sözleri hükümsüzdür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katıldığı AK Parti 7. Olağan Kırşehir-Kırıkkale-Yozgat-Sivas İl Kongrelerinde önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz' sözlerini sert bir dille eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hâlâ hazmedemiyorlar. Kendi partilerinde işler kasetle, tacizle, tecavüzle, hırsızlıkla yürüdüğü için milletin tercihi ile göreve gelmelerini sığdıramıyorlar. Teröristlere arkadaş diyen, darbecilere hak hukuk savunucusu diyen bir kişiye ne desek az gelir. Biraz haysiyet olsa kasetle geldiği koltuktan kalkar gider." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il kongrelerine hitap etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ve 'seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz" açıklamalarını eleştiren Erdoğan, "Bu kişinin kürsüde ettiği her laf, Allah'ın verdiği havayı boşa tüketmektir" dedi.


" Hâlâ hazmedemiyorlar"

CHP zihniyetinin hep Türkiye'nin sorunlarını, dertlerini, ayağındaki prangaları büyütmüş bir parti olduğunu söyleyen Erdoğan, "Hayatında karar verici olarak tek bir saniye görev yapmamış, tek bir konuda ifade ortaya koymamış, irade ortaya koymamış, SGK'yı batırmış, millet ve memleketin hayrına tek bir işe omuz vermemiş birisi. Ve devam ediyor... 'Seçim kişiyi Cumhurbaşkanı yapmaz...' Asıl niyetini laf kalabalığı ile gizlemeye çalışıyor. Bunlar yıllarca darbecilerden cuntacılardan Cumhurbaşkanı seçmeye alıştılar. Hâlâ hazmedemiyorlar. Kendi partilerinde işler kasetle, tacizle, tecavüzle, hırsızlıkla yürüdüğü için milletin tercihi ile göreve gelmelerini sığdıramıyorlar. Bunlar alıştı vesayetçilerden ve darbecilerden cumhurbaşkanı seçmeye. Ülkenin doğrudan seçilen cumhurbaşkanını hazmedemiyorlar. Kendi işleri kasetle yürüyenler, milletin seçimine saygı gösteremiyor.

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  • Teröristlere arkadaş diyen, darbecilere hak hukuk savunucusu diyen bir kişiye ne desek az gelir. Biraz haysiyet olsa kasetle geldiği koltuktan kalkar gider. Teröristlere 'arkadaş' diyen birinin sözleri hükümsüzdür." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” dedi
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Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” dedi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, konuşmasının bir bölümünde, yüzde 52,59 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” ifadesini kullandı.

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