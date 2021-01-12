Gündem Kılıçdaroğlundan sözde Cumhurbaşkanı savunması Gündem değiştirmek için dava açıyorlar
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan 'sözde Cumhurbaşkanı' savunması: Gündem değiştirmek için dava açıyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı ‘sözde Cumhurbaşkanı’ ifadesini savundu. Kılıçdaroğlu, “Dikkati başka yere çekmek, gündem değiştirmek için bu kadar büyük tutarlı bir dava açıyorlar” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan için ‘sözde Cumhurbaşkanı’ ifadesini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” dedi
OYNAT 00:47
Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” dedi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, konuşmasının bir bölümünde, yüzde 52,59 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bu sözlerin ardından kendisine açtığı 1 milyon TL tutarındaki tazminat davasını yorumlayan Kılıçdaroğlu, bunun gündem değiştirme amacı taşıdığını savundu.

"Sözde Cumhurbaşkanı dememe alınıyor"

Kılıçdaroğlu, “Ben konuşmamda ‘Hayatımda bu kadar çok yalan söyleyen bir adam görmedim’ dedim. Buna alınmıyor da gidiyor ‘sözde Cumhurbaşkanı’ dememe alınıyor. Dikkati başka yere çekmek, gündem değiştirmek için bu kadar büyük tutarlı bir dava açıyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına sert tepki
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına sert tepki
Abone Ol Google News
Son 10 yılın trajik uçak kazaları

Son 10 yılın trajik uçak kazaları

​Endonezya'da düşen uçak, benzer trajik kazaları hatırlattı.
İstanbula kar müjdesi

İstanbul'a kar müjdesi

​Yarın hava durumu hızla değişecek, dört gün etkili olacak.
Ankarada büyük operasyon: Savunma sanayi ihalelerini sızdıran 6 kişi gözaltında

Fiyatların yüzde 100'ün üzerinde arttığı iki ilçe.

​El Arabiya kanalında terörist güzellemesi.

​İmar barışından yararlanmak için usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı.

​Peş peşe denize indirilecekler.

FETÖ'ye<br>gece baskını

FETÖ'ye
gece baskını

​33 ilde yüzden fazla kişi için operasyon yapıldı.

Polisleri<br>şaşırtan manzara

Polisleri
şaşırtan manzara

Ceza yememek için bu yönteme başvurdu.
Trafik kilitlendi

Trafik kilitlendi

​TEM Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza.
Bayrampaşa'da<br>korkunç cinayet

Bayrampaşa'da
korkunç cinayet

​Bir anne çocuğunun gözü önünde iple boğularak öldürüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.