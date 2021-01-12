Kılıçdaroğlu'ndan 'sözde Cumhurbaşkanı' savunması: Gündem değiştirmek için dava açıyorlar

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan için ‘sözde Cumhurbaşkanı’ ifadesini kullanmıştı.

OYNAT 00:47 Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” dedi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, konuşmasının bir bölümünde, yüzde 52,59 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bu sözlerin ardından kendisine açtığı 1 milyon TL tutarındaki tazminat davasını yorumlayan Kılıçdaroğlu, bunun gündem değiştirme amacı taşıdığını savundu.

"Sözde Cumhurbaşkanı dememe alınıyor"

Kılıçdaroğlu, “Ben konuşmamda ‘Hayatımda bu kadar çok yalan söyleyen bir adam görmedim’ dedim. Buna alınmıyor da gidiyor ‘sözde Cumhurbaşkanı’ dememe alınıyor. Dikkati başka yere çekmek, gündem değiştirmek için bu kadar büyük tutarlı bir dava açıyorlar” dedi.