Kılıçdaroğlu'nun 'sözde avukatı' Akşener: Bütün bunları başlatan sayın Erdoğan'dır
Kılıçdaroğlu'nun 'sözde avukatı' Akşener: Bütün bunları başlatan sayın Erdoğan'dır
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu’nun halkın oyları ile seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı ‘sözde’ ifadesine destek verdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun “gündem değiştirmek istiyorlar” söylemini tekrarlayan Akşener, “Bütün bunları başlatan sayın Erdoğan'dır” diyerek ittifak ortağının seçmenin iradesini yok saymasını sahiplendi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunduğu İstanbul’da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “sözde Cumhurbaşkanı” söylemini değerlendirdi.
Kılıçdaroğlu'nun sözlerini tekrarladı
Kılıçdaroğlu’nun sözlerine gelen tepkiye verdiği “gündem değiştirmek istiyorlar” cevabını tekrarlayan Akşener, “Biz İYİ Parti olarak bu gündemi reddediyoruz. Bu gündem esnafın, basın emekçilerinin gündemini anlatmıyor” dedi.
Akşener ayrıca, “sözde” ifadesiyle ilgili tartışmaların sorumlusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu savunarak “Bütün bunları başlatan sayın Erdoğan'dır. Herhalde bir 15-20 gün bu kavga devam eder” sözlerini kullandı.