Kılıçdaroğlu'nun 'sözde avukatı' Akşener: Bütün bunları başlatan sayın Erdoğan'dır​

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunduğu İstanbul’da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “sözde Cumhurbaşkanı” söylemini değerlendirdi.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu'ndan 'sözde Cumhurbaşkanı' savunması: Gündem değiştirmek için dava açıyorlar

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini tekrarladı

Kılıçdaroğlu’nun sözlerine gelen tepkiye verdiği “gündem değiştirmek istiyorlar” cevabını tekrarlayan Akşener, “Biz İYİ Parti olarak bu gündemi reddediyoruz. Bu gündem esnafın, basın emekçilerinin gündemini anlatmıyor” dedi.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu: 'Sözde Cumhurbaşkanı' demeye devam edeceğim

Akşener ayrıca, “sözde” ifadesiyle ilgili tartışmaların sorumlusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu savunarak “Bütün bunları başlatan sayın Erdoğan'dır. Herhalde bir 15-20 gün bu kavga devam eder” sözlerini kullandı.

OYNAT 00:46 Kılıçdaroğlu: 'Sözde cumhurbaşkanı' demeye devam edeceğim 'cumhurbaşkanı' demek bile hakaret CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği 'sözde cumhurbaşkanı' tartışmalarını daha da alevlendirecek bir çıkışta bulundu. Kılıçdaroğlu 'Sözde cumhurbaşkanı' demeye devam edeceğim cumhurbaşkanı demek bile hakaret' ifadelerini kullandı.



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