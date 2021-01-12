Gündem Kılıçdaroğlunun sözde avukatı Akşener Bütün bunları başlatan sayın Erdoğandır
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun 'sözde avukatı' Akşener: Bütün bunları başlatan sayın Erdoğan'dır​

Kılıçdaroğlu'nun 'sözde avukatı' Akşener: Bütün bunları başlatan sayın Erdoğan'dır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu’nun halkın oyları ile seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı ‘sözde’ ifadesine destek verdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun “gündem değiştirmek istiyorlar” söylemini tekrarlayan Akşener, “Bütün bunları başlatan sayın Erdoğan'dır” diyerek ittifak ortağının seçmenin iradesini yok saymasını sahiplendi.

Haber Merkezi Diğer
Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu
Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunduğu İstanbul’da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “sözde Cumhurbaşkanı” söylemini değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'sözde Cumhurbaşkanı' savunması: Gündem değiştirmek için dava açıyorlar
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'ndan 'sözde Cumhurbaşkanı' savunması: Gündem değiştirmek için dava açıyorlar

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini tekrarladı

Kılıçdaroğlu’nun sözlerine gelen tepkiye verdiği “gündem değiştirmek istiyorlar” cevabını tekrarlayan Akşener, “Biz İYİ Parti olarak bu gündemi reddediyoruz. Bu gündem esnafın, basın emekçilerinin gündemini anlatmıyor” dedi.

Kılıçdaroğlu: 'Sözde Cumhurbaşkanı' demeye devam edeceğim
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu: 'Sözde Cumhurbaşkanı' demeye devam edeceğim

Akşener ayrıca, “sözde” ifadesiyle ilgili tartışmaların sorumlusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu savunarak “Bütün bunları başlatan sayın Erdoğan'dır. Herhalde bir 15-20 gün bu kavga devam eder” sözlerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: 'Sözde cumhurbaşkanı' demeye devam edeceğim 'cumhurbaşkanı' demek bile hakaret
OYNAT 00:46
Kılıçdaroğlu: 'Sözde cumhurbaşkanı' demeye devam edeceğim 'cumhurbaşkanı' demek bile hakaret
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği 'sözde cumhurbaşkanı' tartışmalarını daha da alevlendirecek bir çıkışta bulundu. Kılıçdaroğlu 'Sözde cumhurbaşkanı' demeye devam edeceğim cumhurbaşkanı demek bile hakaret' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan 'sözde cumhurbaşkanı' açıklaması: Seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz
OYNAT 01:46
Kılıçdaroğlu'ndan 'sözde cumhurbaşkanı' açıklaması: Seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği 'sözde cumhurbaşkanı' ifadeleriyle ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu 'Seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz. Seçilmiş olabilirsin. Yemin etmen gerekiyor. Bu ülkeye demokrasiyi biz getirdik' diye konuştu.

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