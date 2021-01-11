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POLİTİKA

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' sözüne tepki: Milli iradeye saygısızlık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "sözde Cumhurbaşkanı" ifadesini kullanmasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. Çelik, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demesi demokrasiye ve milli iradeye saygısızlıktır. Kılıçdaroğlu, milletimizin iradesine ve Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden meşru makama saldırmaktadır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan için “sözde Cumhurbaşkanı” ifadesini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” dedi
OYNAT 00:47
Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” dedi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, konuşmasının bir bölümünde, yüzde 52,59 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” ifadesini kullandı.

Bu sözlere AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "sözde Cumhurbaşkanı" şeklinde bahsedenlerin yanlışlarını düzeltmeleri ve özür dilemeleri gerekirken, bunun yerine konuyu saptırıp Cumhurbaşkanı'nın "tarafsız" olmadığını söyleyerek yanlışlarını savunmaya devam ettiklerini belirtti.

MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadelerine sert tepki: Türk milletine hıyanettir
GÜNDEM
MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadelerine sert tepki: Türk milletine hıyanettir

Bu söylemlerin sahiplerinin hala milli egemenlik karşıtlığı yapmayı sürdürdüklerini ifade eden Çelik, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Saldırdıkları makam devletimizi ve milletimizi temsil etmektedir. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı'na aittir. Cumhurbaşkanı, 'devlet başkanı' sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin birliğini temsil eder. Bu temsil makamına 'sözde Cumhurbaşkanı' demek, demokratik olmayan rejim arzu etmektir.

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” dedi
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” dedi

"Demokrasiye düşmanlık millete kötülük etmektir"

Cumhurbaşkanımız milletimizin hiçbir kesimini diğerinden ayırmadan, ülkemizin hiçbir yerini diğerinden üstün ya da aşağıda saymadan görev yapmaktadır. Demokrasiye düşmanlık etmek, millete kötülük etmektir. Demokratik hukuk devletinin meşru makam ve mekanizmalarını hedef almak demokratik bir siyasi muhalefet biçimi değildir.

"Darbeci zihniyetin ürünüdür"

Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demek ancak darbeci zihniyetin bir ürünüdür. Muhalefet yapmak başka, husumet üretmek başkadır. Seçimle iş başına gelen iradenin meşruiyetine saldırmak milletin kazanımlarına saldırmaktır."

İbrahim Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine sert tepki: Bunlar son derece tehlikeli ifadeler
OYNAT 01:55
İbrahim Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine sert tepki: Bunlar son derece tehlikeli ifadeler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine sert tepki gösteren Kalın, 'Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesi son derece tehlikeli bir ifadedir. Seçilmiş bir Cumhurbaşkanının meşruiyetini tartışmaya açmaktır. Cumhurbaşkanına son seçimlerde oy veren yüzde 52,5 yani neredeyse 26-27 milyon insana saygısızlıktır. Muhalefetin demokrasiyi, millet iradesini sindiremediği anlamına gelir. Bunlar son derece tehlikeli ifadeler ve Kılıçdaroğlu'nun bunu düzeltmesi gerekir. Milletin iradesine saygısızlıktır bu her şeyden önce' ifadelerini kullandı.
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