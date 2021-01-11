AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' sözüne tepki: Milli iradeye saygısızlık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan için “sözde Cumhurbaşkanı” ifadesini kullanmıştı.

OYNAT 00:47 Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” dedi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, konuşmasının bir bölümünde, yüzde 52,59 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

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Bu sözlere AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "sözde Cumhurbaşkanı" şeklinde bahsedenlerin yanlışlarını düzeltmeleri ve özür dilemeleri gerekirken, bunun yerine konuyu saptırıp Cumhurbaşkanı'nın "tarafsız" olmadığını söyleyerek yanlışlarını savunmaya devam ettiklerini belirtti.

GÜNDEM MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadelerine sert tepki: Türk milletine hıyanettir

Bu söylemlerin sahiplerinin hala milli egemenlik karşıtlığı yapmayı sürdürdüklerini ifade eden Çelik, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Saldırdıkları makam devletimizi ve milletimizi temsil etmektedir. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı'na aittir. Cumhurbaşkanı, 'devlet başkanı' sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin birliğini temsil eder. Bu temsil makamına 'sözde Cumhurbaşkanı' demek, demokratik olmayan rejim arzu etmektir.

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GÜNDEM Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” dedi

"Demokrasiye düşmanlık millete kötülük etmektir"

Cumhurbaşkanımız milletimizin hiçbir kesimini diğerinden ayırmadan, ülkemizin hiçbir yerini diğerinden üstün ya da aşağıda saymadan görev yapmaktadır. Demokrasiye düşmanlık etmek, millete kötülük etmektir. Demokratik hukuk devletinin meşru makam ve mekanizmalarını hedef almak demokratik bir siyasi muhalefet biçimi değildir.

"Darbeci zihniyetin ürünüdür"

Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demek ancak darbeci zihniyetin bir ürünüdür. Muhalefet yapmak başka, husumet üretmek başkadır. Seçimle iş başına gelen iradenin meşruiyetine saldırmak milletin kazanımlarına saldırmaktır."