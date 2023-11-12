Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgedeki krizlerin sorunların çözümü için kilit ülke Türkiye

Biden - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi" için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Günübirlik ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"İki gün önce Amerikan Bloomberg’de yayımlanan yazıda 'Gazze krizini çözmenin anahtarı Türkiye'de. Biden, bu krizin çözümü için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aramalıydı, bunu yapmamış olması diplomatik bir hata' denildi. Gazze'de yaşananlara ilişkin diplomasi görüşmelerinde ABD Başkanı Joe Biden ile de bir görüşme olabilir mi? Görüştüğünüzde ona ne mesaj vereceksiniz?"
soruna şu yanıtı verdi:
"ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken daha yeni buradaydı. Herhalde bizi bundan sonra ABD Başkanı Joe Biden ağırlar.
Benim Biden'ı aramam şık olmaz. Ortadoğu’da, Doğu Akdeniz’de, bölgemizde kilit ülke konumunda olduğumuzu sadece biz söylemiyoruz. Bu coğrafyada Türkiye’ye rağmen bir girişimde bulunmak, plan yapmak mümkün değil.
Bizim durduğumuz yer, takındığımız tavır, değerlerimiz ve ilkelerimiz bellidir. Bizim çabamız insan hayatını korumak, barışı sağlamak, savaşları sonlandırmak ve masumların gözyaşlarını silmek içindir. Tüm kriz bölgelerine yönelik bir çözümümüz, hamasi söylemlerden tamamen arındırılmış, derde derman reçetelerimiz mevcuttur. Dinlemek isteyenlere anlatıyor, bizi anlayabileceklere ulaşıyoruz. Bizim durduğumuz yerin kıymetini anlayabilecek herkese kapımız açıktır.
Samimi çözüm için bizimle irtibat kurmak isteyen herkesle bugüne kadar olduğu gibi konuşmaya ve insanlığın itibarını kurtarmak için çabalamaya devam edeceğiz. Sorunun çözümü için en uygulanabilir önerileri sunan ülke Türkiye. Bölgedeki krizlerin, sorunların çözümü için kilit ülke Türkiye.
Coğrafyamızdaki tüm ülkelerle görüşebilen, çatışan, savaşan tarafları aynı masada toplayabilen tek ülke Türkiye."
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#Joe Biden
3 saat önce