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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgedeki krizlerin sorunların çözümü için kilit ülke Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Bloomberg’de yayımlanan bir yazıyı değerlendirerek, "Benim Biden'ı aramam şık olmaz. Ortadoğu’da, Doğu Akdeniz’de, bölgemizde kilit ülke konumunda olduğumuzu sadece biz söylemiyoruz. Bu coğrafyada Türkiye’ye rağmen bir girişimde bulunmak, plan yapmak mümkün değil. Sorunun çözümü için en uygulanabilir önerileri sunan ülke Türkiye. Bölgedeki krizlerin, sorunların çözümü için kilit ülke Türkiye. Coğrafyamızdaki tüm ülkelerle görüşebilen, çatışan, savaşan tarafları aynı masada toplayabilen tek ülke Türkiye." dedi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
13:27 - 12/11/2023 Pazar
Güncelleme: 13:53 - 12/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Biden - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

Biden - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi" için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Günübirlik ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"İki gün önce Amerikan Bloomberg’de yayımlanan yazıda 'Gazze krizini çözmenin anahtarı Türkiye'de. Biden, bu krizin çözümü için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aramalıydı, bunu yapmamış olması diplomatik bir hata' denildi. Gazze'de yaşananlara ilişkin diplomasi görüşmelerinde ABD Başkanı Joe Biden ile de bir görüşme olabilir mi? Görüştüğünüzde ona ne mesaj vereceksiniz?"
soruna şu yanıtı verdi:
"ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken daha yeni buradaydı. Herhalde bizi bundan sonra ABD Başkanı Joe Biden ağırlar.
Benim Biden'ı aramam şık olmaz. Ortadoğu’da, Doğu Akdeniz’de, bölgemizde kilit ülke konumunda olduğumuzu sadece biz söylemiyoruz. Bu coğrafyada Türkiye’ye rağmen bir girişimde bulunmak, plan yapmak mümkün değil.
Bizim durduğumuz yer, takındığımız tavır, değerlerimiz ve ilkelerimiz bellidir. Bizim çabamız insan hayatını korumak, barışı sağlamak, savaşları sonlandırmak ve masumların gözyaşlarını silmek içindir. Tüm kriz bölgelerine yönelik bir çözümümüz, hamasi söylemlerden tamamen arındırılmış, derde derman reçetelerimiz mevcuttur. Dinlemek isteyenlere anlatıyor, bizi anlayabileceklere ulaşıyoruz. Bizim durduğumuz yerin kıymetini anlayabilecek herkese kapımız açıktır.
Samimi çözüm için bizimle irtibat kurmak isteyen herkesle bugüne kadar olduğu gibi konuşmaya ve insanlığın itibarını kurtarmak için çabalamaya devam edeceğiz. Sorunun çözümü için en uygulanabilir önerileri sunan ülke Türkiye. Bölgedeki krizlerin, sorunların çözümü için kilit ülke Türkiye.
Coğrafyamızdaki tüm ülkelerle görüşebilen, çatışan, savaşan tarafları aynı masada toplayabilen tek ülke Türkiye."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Riyad dönüşü önemli mesajlar: Avrupa Birliği’nin tuzağına kesinlikle düşmeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Riyad dönüşü önemli mesajlar: Avrupa Birliği’nin tuzağına kesinlikle düşmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta düzenlenen olağanüstü toplantı dönüşünde uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2023 raporuna tepki gösteren Erdoğan "Her meselede malum Avrupa Birliği'nin, bir defa Türkiye'ye bakışı ne yazık ki ters. Burada da yine o tersliği görüyoruz. Biz Avrupa Birliği'nin bu tuzağına kesinlikle Türkiye olarak düşmeyiz, düşemeyiz. Avrupa Birliği, İsrail'in katliamında insanlık onurunu acaba görebildi mi, buna saygısı oldu mu? Bunları bizim tersten Avrupa Birliği'ne sormamız lazım" ifadelerini kullandı. Gazze’de terör devleti İsrail’in soykırımına destek veren ABD, İngiltere ve Fransa’ya isim vermeden yüklenen Erdoğan, "Bölgemiz on binlerce kilometre öteden gelerek burada güç devşirmek isteyen ülkelerden bir an önce kurtulmalı. Bu savaş, hilal-haçlı savaşına dönmeyecek. Çünkü bu savaş iyi ile kötünün, yalan ile hakikatin, mazlum ile zalimin, hak ile batılın savaşı haline gelmiştir." dedi.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Bloomberg
#Gazze
#Joe Biden
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