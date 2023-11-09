Bloomberg: Erdoğan Gazze krizine çözüm bulmak için vazgeçilmez biri

Türkiye, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması için 7 Ekim'den bu yana yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.





ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'nin "Gazze krizini çözmenin anahtarı" konumunda bulunduğunu yazdı.





"Erdoğan'ı ne kadar erken ararsa o kadar iyi"





Başkan Joe Biden'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iletişime geçmesi gerektiği vurgulandı.





Haberde bu duruma ilişkin, "Biden, Erdoğan'ı ne kadar erken ararsa o kadar iyi." denildi.





"ABD çaba harcamalı"





"Türkiye'nin ciddi yardımını gerektirmeyen hiçbir çözüm olamaz." ifadesi kullanılarak çağrı yapıldı:





ABD, Erdoğan'ı masaya getirmek için yoğun çaba harcayarak kaybedilen zamanı telafi etmeli.









"Orta Doğu meselelerinde vazgeçilmez oyuncu"





Biden'ın Erdoğan'a çağrıda bulunması gerektiği belirtilerek, bunun sonucunda on binlerce hayatın ve rehinelerin kurtarılacağı, esirler arasında Amerikalıların da olduğuna dikkat çekildi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Orta Doğu meselelerinde önemli bir oyuncu. Mevcut krize çözüm bulmak için vazgeçilmez biri." ifadeleri kullanıldı.





Erdoğan'ın, bölgede hem İsrail hem de Hamas ile resmi ilişkileri olan "tek lider" olduğu kaydedildi.





"Biden, Erdoğan'ın rolünü kabul etmeli"





Haberin devamında şu ifadelere yer verildi:





Biden, rehinelerin serbest bırakılması ve uzun vadede savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerde Erdoğan'ın önemli bir rol oynayabileceğini anlamalı ve kabul etmeli.





Savaş bittiğinde parçalanmış Gazze Şeridi'nin yeniden inşası Türkiye'nin de katkısını gerektirecektir.





Türkiye yorumu: ABD'nin ihtiyacı var





Türkiye'nin küresel meselelerdeki rolüne, ABD merkezli medya kuruluşu tarafından vurgu yapıldı.





Ukrayna'dan Dağlık Karabağ'a kadar birçok noktada Ankara'nın kritik rol oynadığı anımsatıldı:





ABD'nin, Ukrayna'nın tahıl ihracatına yönelik Karadeniz hattını yeniden açmak için Türkiye'nin Rusya ile iyi niyet anlaşması yapmasına ihtiyacı var.





Erdoğan'ın onayı, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşması açısından hayati önem taşıyor.







