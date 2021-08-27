Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BBC’nin yalan söylemesini normal karşılarım da muhalefeti böyle görmek istemezdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. BBC'nin, Türkiye'de bir mülteci merkezi kurulacağına dair asılsız haberini sürdüren muhalefete tepki gösterdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Muhalefetin bu tür yalan ve iftiralarda geri dönüş yaparak özür dilediğini duydunuz mu. Bunların öyle bir karakteri yok. Her şeyleri yalan. BBC'nin yalan söylemesini normal karşılarım da bu ülkenin ana muhalefeti böyle görmek istemezdik. Sel ve yangın felaketlerinde de aynı şeyi yaptılar. Bir lehte açıklamalarını duydunuz mu. Tam aksine bunlar kepaze bir takım.' dedi.