Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te

Atatürk Havaalanı'nda düzenlediği basın toplantısı sonrası Bosna Hersek'e hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak, saat 12.30 sularında Bosna'ya iniş yaptı.
ALİYA İZZETBEGOVİÇ'İN KABRİNE ZİYARET
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerince resmi törenle karşılanacak.
Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edecek, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını yapacak.
ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK
Erdoğan, görüşmelerin ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç ve konsey üyeleriyle ortak basın toplantısı düzenleyecek.
GÜNDEM
Erdoğan'dan muhalefete 'mülteci merkezi' yalanı cevabı: Bunları böyle görmek istemezdik
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la 3,5 saat görüşüldü yine görüşürüz
OYNAT 01:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BBC’nin yalan söylemesini normal karşılarım da muhalefeti böyle görmek istemezdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. BBC'nin, Türkiye'de bir mülteci merkezi kurulacağına dair asılsız haberini sürdüren muhalefete tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Muhalefetin bu tür yalan ve iftiralarda geri dönüş yaparak özür dilediğini duydunuz mu. Bunların öyle bir karakteri yok. Her şeyleri yalan. BBC'nin yalan söylemesini normal karşılarım da bu ülkenin ana muhalefeti böyle görmek istemezdik. Sel ve yangın felaketlerinde de aynı şeyi yaptılar. Bir lehte açıklamalarını duydunuz mu. Tam aksine bunlar kepaze bir takım.' dedi.
OYNAT 01:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir şaklaban da bulmuşlar yalan terörünü sürdürüyorlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Göç baskının en yakın olduğu ülke Türkiye. Ama Türkiye'nin içindeki bazı mahfiller var ki, bunlar yalan terörü estiriyorlar. Şu anda İçişleri Bakanlığımızın kayıtlarında mevcut Afgan göçmen sayısı 300 bin. Bay Kemal ve onun izinde gidenler 1,5 milyon olarak açıklıyorlar. Bunların hepsi yalan, adamların işi gücü yalan. Bir şaklaban da bulmuşlar, yalan terörünü sürdürüyorlar.' ifadelrini kullandı.