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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Görüşmede iç ve dış siyasete ilişkin konuların ele alınması bekleniyor.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüşecek
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Ankara siyasetinde bugün hareketli bir bugün yaşanıyor.

Ankara'da bugün sürpriz bir görüşme gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

Güncel konuları görüşecekler

Bugün saat 16.00'da gerçekleşecek görüşmede iki liderin güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

Erdoğan toplantı sonrası Türkmenistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu önemli görüşme öncesinde saat 14'te Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'i kabul edecek. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretin ardından ise Türkiye-Azerbaycan- Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Türkmenistan'a gidecek.

Son görüşme 9 Kasım'daydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli son olarak 9 Kasım'da Beştepe'de bir araya gelmişti.

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