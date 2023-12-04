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Cumhurbaşkanı Erdoğan Doha'da: Katar Emiri Al Sani ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’nin daveti kapsamında Doha'ya gitti. Erdoğan, gündemi ele almak üzere Sani bile bir araya geldi. İki lider, şu sıralar görüşme gerçekleştiriyor.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
18:05 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 18:10 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a vardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’nin daveti kapsamında Doha'ya gitti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed Al-Attiyah tarafından karşılandı.

Yüksek Stratejik Komite toplantısına katılacak

Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite’nin Dokuzuncu Toplantısı’na katılacak. Toplantıda, iki ülke arasındaki işbirliğinin muhtelif alanlarda daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacak.

İki lider görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemi ele almak üzere Sani bile bir araya geldi. İki lider, şu sıralar görüşme gerçekleştiriyor.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Katar
#Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani
#Türkiye
30 dakika önce
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