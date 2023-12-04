Cumhurbaşkanı Erdoğan Doha'da: Katar Emiri Al Sani ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti öncesi İstanbul Kongre Merkezi'ndeki İSEDAK 39. Bakanlar Oturumu Açılış Programı'nda konuştu. Erdoğan, ''7 Ekim'den beri İsrail'in saldırılarına rağmen vatanına sahip çıkan Gazzeli kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Gazze, küresel sistem açısından bir turnusol kağıdı oldu. Batı'nın gerçek yüzünü bize gösterdi'' ifadelerini kullandı. 'Gazze'yi işgal edenlerin yarın başka yerlere göz dikeceğini biliyoruz' diyen Erdoğan, ''Şu anda Gazze kasabı olan Netanyahu, bir savaş suçlusu olmanın ötesinde Miloseviç gibi, Gazze Kasabı olarak yargılanacaktır'' açıklamasında bulundu.