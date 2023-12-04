Cumhurbaşkanı Erdoğan Doha'da: Katar Emiri Al Sani ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’nin daveti kapsamında Doha'ya gitti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed Al-Attiyah tarafından karşılandı.
Yüksek Stratejik Komite toplantısına katılacak
Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite’nin Dokuzuncu Toplantısı’na katılacak. Toplantıda, iki ülke arasındaki işbirliğinin muhtelif alanlarda daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacak.
İki lider görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemi ele almak üzere Sani bile bir araya geldi. İki lider, şu sıralar görüşme gerçekleştiriyor.