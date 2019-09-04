Erdoğan: Milletimiz fitnecilere izin vermez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti il teşkilatı programında konuştu.

31 mart seçimlerinde Sivas'ın, kardeşlik, huzur ve hizmet dediğini hatırlatan Erdoğan, "Teşkilatımız mensuplarından gece gündüz demeden çalışmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye yönelik senaryoların yoğunlaştığı bugünlerde mücadelemizi yürütürken ilhamımızı Sivas'tan, Sivas Kongresi'ne damga vuran emsalsiz direniş ruhundan alıyoruz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından diğer satır başları:

Kongre binasının önünde binlerce vatandaşımızın katılımıyla adeta bir miting havasında muhteşem bir program gerçekleştirdik. Milli mücadele kahramanlarımızı rahmetle andık. Şimdi de siz teşkilat mensuplarımızla bir aradayız. Bugün şahsımı bir kez daha bağrına basan yiğidolara, balkonlara taşan muhabbetleri için kalpten teşekkür etmek istiyorum.

Sizin bu dayanışmanız bize güç ve cesaret veriyor. Sizin bu sevdanız mücadele azmimizi daha da diri tutuyor. Rabbim yol arkadaşlığımızı, muhabbetimizi daim eylesin diyorum. Bu güzel toplantıyı tertip ettikleri için Sivas İl Başkanlığımıza ve programda emeği olan tüm dava arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Türk milleti için mücadele eden bütün dava arkadaşlarıma buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün buraya sadece Sivas Kongresi'nin 100'üncü senei devriyesini kutlamak için gelmedik, aynı zamanda yiğidolara olan şükran borcumuzu sunmak için geldik.

31 Mart seçimindeki başarınızdan ötürü teşkilat mensuplarımızın her birine teşekkür ediyorum. Önümüzde 4,5 yıllık icraat dönemi bulunuyor.

31 Mart’ta Sivas yüzde 49,5 oy oranı ile tercihini bir kez daha AK Parti’nin hizmet siyasetinden yana kullandı.

Milletlerin tarihlerinde bazı kader anları vardır. 26 Ağustos’ta 948’inci yılını kutladığımız Malazgirt Zaferi, 566’ıncı İstanbul’un fethi, Çanakkale zaferi milletimiz için böyle birer kader anlarıdır.

Bir asır önce millete cesaret aşılayan Sivas bugün de bizim yolumuzu aydınlatmayı sürdürüyor. Mücadelemizi yürütürken ilhamımızı Sivas’tan, Sivas Kongresi’ne damga vuran emsalsiz direniş ruhundan alıyoruz. Tıpkı Sivas kongresinde olduğu gibi bugün biz de manda ve himaye kabul edilemez diyoruz. Birileri tabi bu mandaları malum mandalarla karıştırıyor.

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Onlar çok daha muteber. Ama bu manda farklı. Bölücü niyetler karşısında milli sınırlarımız içerisinde vatan bölünmez bir bütündür parçalanamaz diye haykırıyoruz. Vesayet odaklarına karşı milli iradeyi hakim kılmak temel esastır şiarıyla hareket ediyoruz. Sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğümüz beka mücadelesinin rehberi bu ilkelerdir.

Doğu Akdeniz’de iki sondaj gemimiz var, iki de sismik araştırma gemimiz var. Ama birileri diyor ki, “Doğu Akdeniz’de Amerika var, İngiltere var, Fransa var. Şu var bu var. Ama Türkiye Doğu Akdeniz’de yok” diyor. Herhalde anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Kardeşlerim, bunlar ne yazık ki hala bayrağımızı tanıyamadılar. Halbuki gemilerimizin üzerinde devasa Ayyıldız bayrağımız var. Diyor ki orada yok, yazıklar olsun. Ama sana da bunu tanıtacağız, er yada geç tanıtacağız.

Önümüze kimse set çekemez. Kardeşliğimizi sağlam tutarsak fitne tohumları boy veremez. Fitne tüccarları var, ben inanıyorum ki Sivas bu fitne tüccarlarına prim vermeyecektir. 18 yılda medyanın siyaset mühendislerinin veya kimi sermaye çevrelerinin gazıyla hareket eden bazı eski üyelerimiz, hatta bakanlarımız çıktı. Ama hepsi de tıpkı bir saman alevi gibi kısa sürede unutulup gitti. Hatırlayın Sivas’ın içinden de çıktı. Nerede şimdi? Sorsan belki şimdi hatırlamaz. Hatırlayan da hayırla yad etmez.

Siyasi hırsları uğruna AK Parti’ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bunların hepsi birer projedir unutmayın. Milletimiz o derin irfanıyla gizli açık her türlü tuzağı sandıkta bozmuştur. Onun için biz başkalarına değil, kendimize bakacağız, 18 yaşında olmanın o eşsiz heyecanıyla çalışacağız, koşacağız, koşturacağız.

Biz gururun kimlerle beraber olduğunu iyi biliriz. Gurur rabbimize aittir. Kul o kapıya girerse bitti demektir. Bunu yapanlar var mı? Var. Nedir o? Ben, ben, ben diyenler var mı? var. Bizde 'ben' yok, 'biz' var.

Ben karşımda Yunusun yoldaşlarını görüyorum. Ve Yunus'un yoldaşlarına da şöyle sesleniyorum. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Kibir, haset, dedikodu, iç kavganın bizim siyasetimizde yeri yoktur. Bizim siyasetimizde yarış sadece hayır için millete memlekete en iyi hizmetleri kazandırmak için yapıldı. Bizim siyasetimizde milletle inatlaşmak, millete rağmen iş görmek gibi bir anlayış kesinlikle söz konusu değildir.

Hesaba çekilmeden nefsinizi hesaba çekiniz. Mesele bu. İlahi emre uygun bir şekilde sürekli kendimizi sorgulayarak hizmet etmeye, ülkemize eserler kazandırmaya devam edeceğiz. Ulaşılmadık, çalmadık kapı bırakmayalım. Ana kadememiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız aynı şekilde. Kimseye dirsek çevirmeyeceğiz, herkesi kucaklayacağız. Bunu yaptığımız anda bilesiniz ki önümüzdeki 2023 seçimlerinde çok daha farklı şekilde sandıklardan çıkarız.

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Bu seçimlerde yaşadıklarımızı inşallah yaşamayız. Ben size güveniyorum, inanıyorum.

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