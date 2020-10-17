Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisini ziyaret için helikopterle İstanbul’dan ayrıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Fatih sondaj gemisinin çalışmalarını yerinde inceleyerek yeni doğalgaz rezervi miktarını açıklayacak. Erdoğan, Kısıklı’daki evinden ayrılarak Fatih sondaj gemisine olan ziyaretini gerçekleştirmek üzere Zonguldak’a gitmek üzere helikopterle havalandı. Daha önce 320 milyar metreküp olarak açıklanan rezerv miktarının 400 milyar metreküpe yükselmesi bekleniyor

Haber Merkezi 17 Ekim 2020, 14:08 Son Güncelleme: 17 Ekim 2020, 14:17 İHA