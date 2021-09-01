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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Balkanlar'dan söküp atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Sırbistan Yeni Pazar Başkonsolosluğu'nun açılış töreninde önemli mesajlar verdi. Balkan coğrafyasındaki tüm kesimleri dost olarak gördüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge ülkelerini FETÖ'ye karşı uyararak "FETÖ'yü Balkanlar'dan söküp atacağız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖyü Balkanlardan söküp atacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Pazar Başkonsolosluğu’nun açılış törenine video mesajla katıldı. Yeni Pazar Başkonsolosluğunun Türkiye Sırbistan ilişkilerinin daha da gelişmesine katkıda bulunacağını kaydeden Erdoğan, "Başkonsolosluğumuz sadece vatandaşlarımızın değil, siz Sancaklı kardeşlerimizin hizmetinde olacaktır. Sancaklı kardeşlerimizi Türkiye ile Sırbistan arasında bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz. Aramızdaki güçlü gönül bağının, ikili ilişkilerimiz üzerindeki olumlu etkilerini hep birlikte müşahede ediyoruz. Başkonsolosluğumuz gerçekleştireceği faaliyetlerle bu bağın daha da pekiştirilmesini sağlayacaktı" dedi.

YATIRIM YAPMAYA TEŞVİK EDİYORUZ

Sırbistan ile iş birliğinin kazan kazan temelinde her alanda günden güne geliştiğine dikkat çeken Erdoğan, "İş adamlarımız Sırbistan’ın her bölgesinde istihdam oluşturan ülkeye katma değer sağlayan yatırımları hayata geçiriyor. Sancak’ın alt yapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalarda tüm hızıyla sürüyor. Biz müteşebbislerimizi Sırbistan ve Sancak bölgesinde yatırım yapmaları konusunda teşvik etmeye devam edeceğiz. TİKA’mız da kalkınma projeleri gerçekleştiriyor" diye konuştu.

Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılışı yapıldı.
Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılışı yapıldı.

İHANET ÇETESİNİ SÖKÜP ATACAĞIZ

Sırbistan’ın 15 Temmuz hain darbe girişiminde sergilediği dayanışma ile iki ülke arasındaki kardeşlik hislerini bir kez daha gösterdiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: 15 Temmuz gecesi bize ilk destek veren liderler biri Sayın Vucic oldu. Değerli dostum Vucic’in ülkemiz için kritik bir zamanda sergilediği bu cesur duruşu asla unutamayız. İş birliği içinde çalışarak FETÖ ihanet çetesini Balkanlar’dan da söküp atacağız. Balkan Coğrafyasındaki Sırp, Hırvat, Arnavut, Boşnak ve diğer tüm kesimleri, asırlarca birlikte yaşadığımız gelecekte de işbirliği içinde olacağımız dostlarımız olarak görüyoruz. Balkan halkalarının dostluk, dayanışma ve işbirliği ruhuyla hareket ettikleri takdirde müreffeh bir geleceğin onları beklediğine inanıyoruz.

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