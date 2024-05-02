Cumhurbaşkanı Erdoğan Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow'la görüştü

AK Parti MYK’da seçim sonuçları ve buna bağlı olarak parti yönetiminde yapılacak değişiklikler masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her ilçe için analiz yapılmasını istediği ve “Değişim yaparken de cerrah titizliliğiyle çalışacağız” dediği öğrenildi. Başarısız olan il yönetimlerinde bayrak değişimi beklenirken, çalışmaların kardeşlik hukukuna riayet edilerek yürütüleceği belirtiliyor.