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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

13:19 - 2/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:35 - 2/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow
Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow

Görüşmede Türkiye ile Gambiya ikili ilişkileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve Gambiya'da düzenlenecek 15. İslam Zirvesi gündemi konuları ele alındı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve Birleşmiş Milletler kararlarına uyulmasının sağlanması için İslam Dünyası'nın birlik içinde hareket etmesinin önemli olduğunu belirtti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam Zirvesi'nde yapılacak müzakerelerin ve alınacak kararların hayırlara vesile olması dileklerini Barrow'a iletti ve Türkiye'nin zirvede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından temsil edileceğini ifade etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Gambiya ilişkilerinin geliştirilmesi için önümüzdeki dönemde ortak adımlar atılabileceğini söyledi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Gambiya
#Adama Barrow
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