Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını cevaplıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde gençlerin gündeme ve 14 Mayıs seçimlerine ilişkin sorularını cevaplıyor.





#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde gençlerin gündeme ve 14 Mayıs seçimlerine ilişkin sorularını cevaplıyor. https://t.co/udVQNY0CZw — Yeni Şafak (@yenisafak) May 11, 2023





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:





Gayet iyiyiz, iyi gidiyor. Katılımlar muhteşemdi. Diğerlerinin katılım rakamlarını öğrendikçe heyecanımız artıyor. Meydanlar konuşuyor. anketlere inanmam, meydanların dili neyse bizim için çok önemli.





Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne sebep olan birisidir. Fikir suçu ya da siyasi bir suçtan değil. Selo bir teröristtir. 51 kardeşimizin ölümüne sebep olan biri sokaklarda elini kolunu sallayarak mı dolaşsın.





Basın özgürlüğü tartışması





Cezaevinde iddia edildiği gibi bol miktarda gazeteci olduğu yalan. Bunları söyleyenlere isimlerini verin diyoruz. Ben fikir suçundan hapse girmiş bir Cumhurbaşkanıyım, ben kimseyi öldürmedim. Böyle bir ceza onlar için söz konusu değil. Ben İstanbul'u çöpten, çukurdan kurtaran bir belediye başkanıydım.





Kapalı kapılar ardında IMF temsilcileriyle görüşüyorlar. Londra'daki bir tefeciden 300 milyar dolar alacakmış. Biz böyle bir şeye yönelmeyiz dedik. IMF ile ilişkilerimizi kestik. Kendi kaynaklarımızla yola devam ediyoruz. Ben Kılıçdaroğlu muyum, IMF'den neden borç alayım? Şehit Aybüke öğretmenin adını petrol kuyusuna verdik.





Millet İttifakı'nın vaatleri





İnandırıcı olanını görmedim, her şey yalan üzerine bina edilmiş. Muhalefetin vaatleri yalanlar üzerine kurulu. Belediyelerinde vaat ettikleri neleri başardılar. Millet Kütüphanesi'nin benzerini İstanbul Rami'de yaptık. Biz göreve geldiğimizde savunma sanayinin yüzde 20'si yerli idi. Biz geldik bunu yüzde 80'e çıkardık. Seçim sonrası TCG Anadolu'nun bir büyüğünü yapacağız. İstanbul'dan sonra İzmir'de, Mersin istiyor Antalya istiyor. İstanbul İzmir arası 7,5 saatti, bunu 3,5 saate düşürdük mü, düşürdük. Onlar laf, biz iş üretiyoruz.





Kızılay açıklaması





Kızılay'ın çadır satması beni de ciddi manada üzdü. Kızılay çadır satma işine girişemez, bu yanlıştan hemen dönmesi gerekir. Kızılay'ı çadır üretiminde daha aktif hale gelmesi için teşvik ettik.





Aile kurumunun önemi





Güçlü milletler, güçlü ailelerden oluşur. Aile kurumu kutsaldır. LGBT'ye olumlu bakamayız. LGBT denilen olay aile kurumuna sokulmuş bir zehirdir.





Biz kendilerine şu an itibariyle 100 binin üzerinde konutlar inşa ettik. Bu konutlara göç etmeye başladılar. 'Ben bunları ülkelerine gönderirim. Türkiye'de yaşatmam' Ben şahsen böyle bir şeyin taraftarı değilim. Dönüşleri için bir süre söz konusu değil.











