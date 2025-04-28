Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Modeli" programına katıldı.





Suriye'deki savaştan kaçarak 2011'de Türkiye'ye sığınan ve savaşın bitmesiyle 2024'te ülkesine dönen Muhammed Eymen isimli çocuğun Ahmet Kabaklı İlkokulu'ndaki 4. sınıf arkadaşlarını ve öğretmenini sahnede ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara geldiklerinde Suriyeli öğrencileri Türkiye'den ülkelerine göndereceğine dair açıklamasını hatırlattı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Göç konusunda hassasiyetimiz var' diyerek duyurdu: Türkiye'de 4 milyon 33 bin göçmen var bu sayı tedbirlerle günden güne azalmaktadır Gündem / Politika





Erdoğan açıklamalarına şu şekilde devam etti;

'Ensar olmak ne kadar güzel'

Size konuşmama başlarken bir sürpriz yapalım istedim. Muhammed ve sınıf arkadaşlarını ile sahneye alalım. İçişleri bakanlığımızın kıymetli mensupları, sevgili öğrenciler sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum.





Niye böyle başladım hatırlayın, Kılıçdaroğlu iktidara geldiğinde Suriyeli muhacirleri Suriye’ye göndereceğini söylemişti. Ben aksini söylemiştim.





Çünkü bizim bakışımız farklıydı. Şimdi burada küçük muhacirler var. Bunlar bizim evlatlarımız. Öğretmenlerimiz de onları yetiştirdiler işte güzellik burada. Ensar olmak ne kadar güzel, işte burada.





Çeşitli zorluklara, engellere, sabotajlara rağmen Suriye kendini yavaş yavaş toparlıyor. Suriye kendine geldikçe geri dönenlerin sayısı hızlanmaya başladı.

'Göç konusunda hassasiyetimiz var'

Göç meselesi tüm dünyanın gündemini meşgul ediyor. Milyonlarca insanlar sıkıntılar sebebi ile doğdukları toprakları terk etmek zorunda kalıyor.





Dünya genelinde 281 milyondan fazla insan göç etmiş durumda. Göç konusunda hassasiyetimiz var.





Dünya nüfusunun yüzde 3,6'sı göçmen. Botlar şişlenerek öldürülen göçmenler var. Bunları hep birlikte gördük, yaşadık. İmkanları sınırlı ülkeler kapasitelerinin çok üzerinde yük alıyor, yardım elini uzatıyor.





İnsan olarak hepimizi derinden sarsan manzara ile karşılaşıyoruz. Ege’de, Akdeniz’de botların içerisinde botlar şişlenerek öldürülen göçmenler var.

'Savaşlar bitmedikçe göç artıyor'

Bunlar insafsızca yapıldı. Son 10 yılda 72 binden fazla insan göç yollarında hayatlarını kaybetti. Nice insanın hayatı insan tacirlerinin kanlı ellerinde solup gitti. Savaşlar bitmedikçe göç artıyor.





Türkiye üç kıtanın kavşak noktasında yer allan bir ülke. Yakın çevremizdeki istikrarsızlıklardan doğrudan etkileniyoruz. Biz bu konunun yabancısı değiliz.





Anadolu tarih boyunca göçmen noktası oldu. Güvenli liman olarak görüldü.

Türkiye'deki göçmen sayısı

Ülkemizde muhalefetin, özellikle de insanlık düşmanı kimi faşist çevrelerin iddia ettiği gibi bir göçmen sayısı asla yoktur ve olmamıştır. Türkiye'de 2 milyon 768 bini geçici koruma kapsamında toplam 4 milyon 33 bin göçmen vardır.





Kaçak göçle ve göçmen kaçakçılarıyla mücadeleyi de ihmal etmiyoruz. Son 2 yılda 270 bin düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişi engellendi.





9 Aralık'tan bu yana sadece Türkiye'den Suriye'ye dönenlerin sayısı 200 bin kişiye ulaştı.

'Göçün nedeni Batılı ülkeler'

Batı ülkelerinde sıkça şahit olduğumuz göçmenlere kötü muamele gibi insanlık dışı davranışlara fırsat vermemekte kararlıyız.

Muhalefete tepki

Ülkemizde muhalefetin, özellikle de insanlık düşmanı kimi faşist çevrelerin iddia ettiği gibi bir göçmen sayısı asla yoktur ve olmamıştır. Türkiye'de 2 milyon 768 bini geçici koruma kapsamında toplam 4 milyon 33 bin göçmen vardır.





Kaçak göçle ve göçmen kaçakçılarıyla mücadeleyi de ihmal etmiyoruz. Son 2 yılda 270 bin düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişi engellendi.

Suriye'ye dönüş sayısı toplam 931 bin 450

Çeşitli zorluklara, engellere, sabotajlara rağmen Suriye kendini yavaş yavaş toparlıyor. Suriye kendine geldikçe geri dönenlerin sayısı hızlanmaya başladı.





9 Aralık'tan bu yana sadece Türkiye'den Suriye'ye dönenlerin sayısı 200 bin kişiye ulaştı. Suriye’ye dönüş sayısı toplam 931 bin 450 kişi.

'Demografik yapımızın korunmasından ödün vermeyeceğiz'

Göç konusuna sadece güvenlik odaklı yaklaşmıyor gelişen ülkeler. Bu konuları ön yargılı olmaktan uzak yaklaşmak gerekiyor.





Ülkemizin güvenliğinde demografik yapımızın korunmasından ödün vermeyeceğiz. Irkçı lümpenlerin söylemlerine Türkiye’yi mahkum etmeyeceğiz.



