Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salı günü İtalya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Erdoğan'ın İtalya ziyaretinde, hükümetler arası zirve ile eş zamanlı düzenlenmesi öngörülen İtalya-Türkiye İş Forumu toplantıları yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'ya gidiyor.
Daha önce ertelenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin buluşması 29 Nisan’da Roma’da gerçekleşecek.
İtalya-Türkiye İş Forumu
Erdoğan'ın İtalya ziyaretinde, hükümetler arası zirve ile eş zamanlı düzenlenmesi öngörülen İtalya-Türkiye İş Forumu toplantıları yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalyan Başbakanı Meloni görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkileri ele alacak.