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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görünmez düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görünmez düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Başkanlar Toplantısında konuştu. Erdoğan, "Görünmez düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz. Türk Konseyi Zirvesi koronavirüs salgınıyla mücadelede dayanışmamızı perçinleyecektir. Allah'ın izniyle koronavirüsle savaşı elbette kazanacağız, ardından da yeni bir dünya gerçeği ile karşı karşıya kalacağız" dedi. Erdoğan, "Bakü-Tiflis- Kars hattı üzerinden mevcut yüke ek günlük 3 bin 500 ton yükün taşınabilmesi için çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde video konferans yoluyla konuştu.

Erdoğan, konuşmasında, "Görünmez düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz. Türk Konseyi Zirvesi koronavirüs salgınıyla mücadelede dayanışmamızı perçinleyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgının etkisiyle aynı zamanda küresel çapta bir sosyo ekonomik krizle de karşı karşıyayız" diye konuştu.

"Aldığımız tedbirler aramızdaki ticareti olumsuz etkileyebiliyor" ifadelerkini kullanan Erdoğan, "Bu nedenle ulaştırma, gümrük sınır geçişleri gibi alanlarda halk sağlığını gözetmek suretiyle olabilecek en pratik çözümleri en kısa zamanda hayata geçirmeliyiz" şeklinde konuştu.

'Görünmez düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz'
OYNAT 00:55
'Görünmez düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Başkanlar Toplantısında konuştu. Erdoğan, 'Görünmez düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz' ifadelerini kullandı.


Erdoğan, "Bakü-Tiflis- Kars hattı üzerinden mevcut yüke ek günlük 3 bin 500 ton yükün taşınabilmesi için çalışmalar yapıyoruz" diyerek, "Bu sıkıntılı dönemler de inşallah kısa sürede bitecek, çok daha aydınlık ve huzurlu günler bizleri kucaklayacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konsey üyelerimizden geçiş belgesi kotası, geçiş ücretleri, sürücü vizeleri gibi konularda kolaylık sağlamalarını bekliyorum." dedi.

Türk Konseyi liderleri Kovid-19 gündemli video konferansla bir araya geldi.

"Yeni bir dünya gerçeği ile karşı karşıya kalacağız"

Serbest, açık ve kurallara dayalı bir anlayış çerçevesinde uluslararası ticaretin ve kargo taşımacılığının sürdürülmesinin tedarik zincirinin sürekliliği açısından hayati olduğunu belirten Erdoğan, "Allah'ın izniyle koronavirüsle savaşı elbette kazanacağız, ardından da yeni bir dünya gerçeği ile karşı karşıya kalacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, gelişmelerin Hazar geçişli orta koridorun güçlendirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

İletişim sektörünün de bu salgın ile önemli bir sınavdan geçtiğini belirten Erdoğan, "Konseyimizin siber güvenlik olgusunun geliştirilmesi ve uygulanması konusunda da rol alabileceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

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