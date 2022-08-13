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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hacı Bektaş Veli'yi anma töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevşehir’de “Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı”nda konuşuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hacı Bektaş Veliyi anma töreninde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir'de Hacı Bektaş Belediye Meydanı'nda Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı'na katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Hacı Bektaş- Veli başta olmak üzere bu toprakları imanları yoğurarak Anadolu'yu vatanımız haline getiren tüm gönül sultanlarını rahmetle anıyorum.

Hacı Bektaş- Veli irfanı yolumuzu aydınlatıyor.

Biz ayrılıktan uzak durmak mecburiyetindeyiz.

Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Lokman Perande, Ahi Evran, Mevlana, Seyid Mahmud Hayrani gibi hak dostu önderlerimizin bize bıraktığı mirasa ne kadar sıkı sarılırsak geleceğimize o derece güvenle bakabiliriz.

Maruz kaldığımız tüm hayati sınamaları inançla aştık.

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