Cumhurbaşkanı Erdoğan Hacı Bektaş Veli'yi anma töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir'de Hacı Bektaş Belediye Meydanı'nda Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı'na katıldı.

#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı’nda konuşuyor. https://t.co/oiPlf8GRVR — Yeni Şafak (@yenisafak) August 13, 2022

Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Hacı Bektaş- Veli başta olmak üzere bu toprakları imanları yoğurarak Anadolu'yu vatanımız haline getiren tüm gönül sultanlarını rahmetle anıyorum.

Hacı Bektaş- Veli irfanı yolumuzu aydınlatıyor.

Biz ayrılıktan uzak durmak mecburiyetindeyiz.

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Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Lokman Perande, Ahi Evran, Mevlana, Seyid Mahmud Hayrani gibi hak dostu önderlerimizin bize bıraktığı mirasa ne kadar sıkı sarılırsak geleceğimize o derece güvenle bakabiliriz.

Maruz kaldığımız tüm hayati sınamaları inançla aştık.

Ayrıntılar geliyor...