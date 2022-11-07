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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Health Türkiye’ adı altında küresel bir markaya oluyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sağlık sistemimizi ‘Health Türkiye’ başlığı altında küresel bir markaya dönüştürüyoruz” dedi ve "Hedef, Türkiye'nin sağlık alanındaki birikimlerini Türk Devlet Teşkilatı başta olmak üzere tüm dost ülkelerle paylaşmak" ifadelerine yer verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Health Türkiye’ adı altında küresel bir markaya oluyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık sistemimizi 'Health Türkiye' başlığı altında küresel bir markaya dönüştürüyoruz." açıklamasını yaptı.

"TÜM DOST ÜLKELERLE PAYLAŞACAĞIZ"

Erdoğan, "Dünyada yıllık 100 milyar dolara yaklaşan sağlık turizminden ülkemizin aldığı payı en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Hedef, Türkiye'nin sağlık alanındaki birikimlerini Türk Devlet Teşkilatı başta olmak üzere tüm dost ülkelerle paylaşmak" ifadelerine yer verdi.

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