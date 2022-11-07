Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Health Türkiye’ adı altında küresel bir markaya oluyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık sistemimizi 'Health Türkiye' başlığı altında küresel bir markaya dönüştürüyoruz." açıklamasını yaptı.

"TÜM DOST ÜLKELERLE PAYLAŞACAĞIZ"

Erdoğan, "Dünyada yıllık 100 milyar dolara yaklaşan sağlık turizminden ülkemizin aldığı payı en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Hedef, Türkiye'nin sağlık alanındaki birikimlerini Türk Devlet Teşkilatı başta olmak üzere tüm dost ülkelerle paylaşmak" ifadelerine yer verdi.

Sağlık sistemimizi “Health Türkiye” başlığı altında küresel bir markaya dönüştürüyoruz.



Dünyada yıllık 100 milyar dolara yaklaşan sağlık turizminden ülkemizin aldığı payı en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. pic.twitter.com/8XE5b2WGH4 REKLAM November 7, 2022

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