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Cumhurbaşkanı Erdoğan İlham Aliyev'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

19:07 - 20/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 19:24 - 20/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
İlham Aliyev - Recep Tayyip Erdoğan
İlham Aliyev - Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin olumlu istikamette ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türkiye'nin süreci yakından izlediğini belirtti.


Erdoğan, bölgede sağlanacak adil ve kalıcı barışın hem Azerbaycan hem Ermenistan hem de bölge ülkeleri için yeni bir iklimi beraberinde getireceğini vurguladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Reisi ile çok yakın diyalog içinde olmuştuk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni"nde konuştu. Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı için rahmet dileyen Erdoğan "Sayın Reisi ile çok yakın diyalog içinde olmuştuk. Verdiği çabalara bizzat şahitlik ettik. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi dost ve kardeş İran halkının yanında olacağız. İran bu süreci suhuletle yönetecek" dedi. 6-8 Ekim kararlarına da değinen Erdoğan "Bu hadise asla protesto gösterisi değil 37 insanımızın vahşice öldürüldüğü terör kalkışmasıdır. Devlete karşı bir isyan girişiminde bulundular. Siyasi dava denilmesi her şeyden önce demokrasiye ve hukuka hakarettir. Haddi aşan yorumları tasvip etmiyorum" ifadelerini kullandı.

#Recep Tayyip Erdoğan
#İlham Aliyev
#Azerbaycan
31 dakika önce
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