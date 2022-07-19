Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi törenle karşılandığı Sadabad Sarayı'nda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile yaptığı görüşme sona erdi. Erdoğan, daha sonra İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya geldi.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da: Türkiye ve İran heyetleri arası görüşmelerin ardından anlaşmalar imzalanıyor. https://t.co/ARJ1FCeM8b
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da: Türkiye ve İran heyetleri arası görüşmelerin ardından anlaşmalar imzalanıyor. https://t.co/ARJ1FCeM8b— Yeni Şafak (@yenisafak) July 19, 2022
İMZALAR ATILDI
Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’da Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Yedinci Toplantısı ile anlaşmaların imza töreninin ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ortak basın toplantısı düzenliyor.