Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan İranda
POLİTİKA ORTADOĞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’da Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Yedinci Toplantısı ile anlaşmaların imza töreninin ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan İranda
​Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi törenle karşılandığı Sadabad Sarayı'nda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile yaptığı görüşme sona erdi. Erdoğan, daha sonra İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya geldi.

İMZALAR ATILDI

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’da Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Yedinci Toplantısı ile anlaşmaların imza töreninin ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Ceset bulmak için kullanılacak

Ceset bulmak için kullanılacak

​Liseli öğrenciler yaptı: Türkiye'de bir ilk olacak.
Sadece 15 gün sürüyor

Sadece 15 gün sürüyor

Tüm köylüler seferber oluyor.
Tunç Soyer depremzedeleri sokağa atmak için talimat verdi

Yarımadayı bayram tatilinde 168 bin kişi ziyaret etti.

​Model model Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller...

Ülke için büyük devrim: Hedef 3 bin 700 ton.
Son 10 yılda üç kat arttı

Son 10 yılda üç kat arttı

​Toplam araç sayısı 25 milyonu aştı.

Yetiştirdiği dev velikan tavşanlarla herkesi şaşırtıyor.

​Listeler güncellendi: Temmuz fiyatları belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.