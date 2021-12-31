Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan "İyi ki varsın Eren"i izledi Galada duygu dolu anlar
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İyi ki varsın Eren"i izledi: Galada duygu dolu anlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen ‘Kesişme: İyi ki varsın Eren’ filminin galasına katıldı. Erdoğan, filmi Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül ile birlikte izledi. Film gösterimi sırasında salonda duygu dolu anlar yaşandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Erdoğan İyi ki varsın Ereni izledi: Galada duygu dolu anlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’de galası gerçekleştirilen ‘Kesişme: İyi ki varsın Eren’ filmini, şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül ile birlikte izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen ‘Kesişme: İyi ki varsın Eren’ filminin galasına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, filmi Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül ile birlikte izledi. Film gösterimi sırasında salonda duygu dolu anlar yaşandı. Gala öncesi konuşan Ayşe Bülbül, Eren’in doğum günü olan 1 Ocak’ta gösterime girecek filmin oğlunun anısına güzel hediye olduğunu söyledi.

Erdoğan, filmi Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül ile birlikte izledi.
Erdoğan, filmi Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül ile birlikte izledi.

Bülbül , “Allah razı olsun evladımı unutmayanlardan. Burada oynayanlar bizim hayatımızı oynadı; evladımın çile dolu, yokluk içindeki hayatını oynadı” dedi.

YARIN GÖSTERİME GİRİYOR

‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ filmi, Trabzon’un Maçka ilçesinde, 2017’de PKK’lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül (15) ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatıyor.

Eren Bülbül
Eren Bülbül

Yapımcılığını Mustafa Uslu’nun üstlendiği film, Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak’ta (yarın) yurt genelinde 350 sinemada gösterime girecek. Yurt dışında ise Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka’da aynı anda seyirciyle buluşacak.

Şehit Eren Bülbül'ün annesinden yürek burkan sözler: Filmi izlemek zor olacak ama dirayetli duracağım
FOTOĞRAF 13
Title
Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017'de, PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit oldu.
Title
Sosyal medyadaki hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye’yi hüzne boğan Eren Bülbül ile Ferhat Gedik’in hayatları, ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ filmi ile beyaz perdeye aktarıldı.
Title
Eren Bülbül’ü hemşehrisi Rahman Beşel, annesi Ayşe Bülbül’ü oyuncu Mutlu Nur, şehit Ferhat Gedik'i de oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun canlandırdığı film, çekimlerin tamamlanmasıyla Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona girecek. Gala için Bülbül ailesi ise Ankara’ya davet edildi.
Title
‘EREN’İME ÇOK BENZİYORDU’<br><br>Eren’in hayatını canlandıran oyuncunun oğluna çok benzediğini anlatan anne Ayşe Bülbül, “Eren’in filminin çekimi buralarda yapıldı. Biz filmde oynamadık ama bizim hayatımızı canlandırdılar. Eren’in doğum sahnesinden 15 yaşına kadar olan sürecini onlar canlandırırken izledim.
Title
Bazen gözyaşı döktüm bazen ‘Yeter bu ağlamak’ dedim, oturdum izledim. Eren’in çocukluğunu canlandıran ve Eren’in şehit edildiği yaşlarını canlandıran çocuklar evladıma çok benziyordu ama sırtındaki sepetinde odunları ile onu canlandıran küçük bir çocuk vardı. O benim Eren’ime çok benziyordu ama ne olursa olsun kendi evladımın kokusunu, kendi evladımın sıcaklığını onlardan almam mümkün değil. Film çekilirken burada sanki benim evlatlarımmış gibi onlarla ilgilendim” diye konuştu.
Title
‘FİLMİ İZLEMEK ÇOK ZOR OLACAK’<br><br><br>Eren’in doğum günü olan 1 Ocak’ta gösterime girecek filmin oğlunun anısına güzel hediye olduğunu söyleyen Bülbül, “Allah razı olsun evladımı unutmayanlardan. Burada oynayanlar bizim hayatımızı oynadı; evladımın çile dolu, yokluk içindeki hayatını oynadı. O filmi izlemek çok zor olacak benim için ama dirayetli olacağım.
Title
Eren’e ben 15 yaşına kadar yokluk yüzünden doğum günü kutlayamadım. Ona pasta alıp şarkılar eşliğinde mum üfletemedim. Şimdi ise Eren’in doğum gününde onun anısına çekilen film oynatılacak.
Title
Gala için Ankara’ya davet edildim. Şimdi oraya gideceğim kızlarımla. Evladımın anılması, unutulmaması çok güzel bir duygu ama ne olursa olsun yanımda evladım yok.
Title
Filmden sahneleri bana gösterdiler ama yüreğim dayanmıyor. Eren’in karpuz yediği bir bölümü gördüm. Eren’imin karpuz yemesi gözümde canlandı.
Title
Eren yevmiyeye gittiğinde orada karpuz vermişlerdi ona. Toplumda içini yedi, döndü kenara kabuk kısmını yedi. Tekrar çocuğumun yaşadığı o yoksulluğu görmek çok zor olacak ama gidip galaya katılacağım” dedi.
Title
Title
Title
Şehit Eren Bülbül'ün annesinden yürek burkan sözler: Filmi izlemek zor olacak ama dirayetli duracağım
Trabzon'un Maçka ilçesinde, 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül (15) ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona girecek. Filmin galası için Ankara'da düzenlenen programa davet edilen Ayşe Bülbül, “Burada oynayanlar, bizim hayatımızı oynadı; evladımın çile dolu, yokluk içindeki hayatını oynadı. Filmden sahneleri bana gösterdiler ama yüreğim dayanmıyor. Filmi izlemek çok zor olacak benim için ama dirayetli olacağım” dedi.

"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" 1 Ocak'ta vizyona giriyor
HAYAT
"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" 1 Ocak'ta vizyona giriyor
PKK DSİ personelini şehit etti

PKK DSİ personelini şehit etti

Acı haberi Bakan Soylu duyurdu.
Beşiktaşa turu Atiba getirdi

Beşiktaş'a turu Atiba getirdi

​Siyah beyazlılar, kupada Atiba'nın golüyle son 16 turuna yükseldi.
Saadet Partisi’nden Özgür Özel’e özel kamuoyu açıklaması: Adını anmadan tepki gösterdiler

BAU eğitim sektörünün ihracat şampiyonu oldu

BAU eğitim sektörünün ihracat şampiyonu oldu

​Eğitimde ihracat liderliği Bahçeşehir Üniversitesi'nin oldu

​Türkiye'nin 30 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.