Cumhurbaşkanı Erdoğan "İyi ki varsın Eren"i izledi: Galada duygu dolu anlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen ‘Kesişme: İyi ki varsın Eren’ filminin galasına katıldı. Erdoğan, filmi Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül ile birlikte izledi. Film gösterimi sırasında salonda duygu dolu anlar yaşandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen ‘Kesişme: İyi ki varsın Eren’ filminin galasına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, filmi Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül ile birlikte izledi. Film gösterimi sırasında salonda duygu dolu anlar yaşandı. Gala öncesi konuşan Ayşe Bülbül, Eren’in doğum günü olan 1 Ocak’ta gösterime girecek filmin oğlunun anısına güzel hediye olduğunu söyledi.
Bülbül , “Allah razı olsun evladımı unutmayanlardan. Burada oynayanlar bizim hayatımızı oynadı; evladımın çile dolu, yokluk içindeki hayatını oynadı” dedi.
YARIN GÖSTERİME GİRİYOR
‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ filmi, Trabzon’un Maçka ilçesinde, 2017’de PKK’lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül (15) ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatıyor.
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Yapımcılığını Mustafa Uslu’nun üstlendiği film, Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak’ta (yarın) yurt genelinde 350 sinemada gösterime girecek. Yurt dışında ise Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka’da aynı anda seyirciyle buluşacak.