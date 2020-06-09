Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe’de saat 16.00'da başlayan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/eu6hBFwBYI — Yeni Şafak #EvdeKal🏡 (@yenisafak) June 9, 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Önceki gün vefat eden, vefat yıldönümlerinde özlemle yadettiğimiz Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'na bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Bu şahirlerimiz sadece kendi dönemlerini değil nesilleri etkisi altında bırakmış iki büyük gönül insanıdır.

Müteffekkiri, sanatçısı, şairi, yazarı azalan millet kalbi ve damarları kurayan bir insan gibidir. Bir süre sonra yok oluşu kaçınılmazdır. Bu bakımdan medeniyetimizin sembolleri olan değerlerimize sahip çıkarken yeni değerler yetiştirmenin de çabası içinde olmalıyız.

Uzun bir aradan sonra yüzyüze gerçekleştirdiğimiz kabine toplantımız az önce sona erdi. Toplantımızda normalleşme takvimi çerçevesinde attığımız adımların çok yönlü değerlendirmesini yaptık. Özellikle Avrupa ile karşılaştırdığında en az kısıtlama, can kaybıyla atlattığımız bir gerçektir. Bu musibetin kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske, mesafe, temizlik ilkeleri çerçevesinde düzenlememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

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