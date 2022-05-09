Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuşuyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç saat süren kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Dünyanın ve bölgemizin, savaşların, çatışmaların, siyasi, ekonomik krizlerin, sosyal çalkantıların kıskacında sancılı bir dönemden geçtiği şu günlerde Türkiye rotasından sapmadan ilerliyor. Hiç şüphesiz hayat pahalılığı ve enflasyon gibi sonuçları bize de yansıyor

"TÜRKİYE LOJİSTİK ARAYIŞLARININ MERKEZİ HALİNE GELDİ"

2023 hedefleri ve 2053 vizyonumuzla sembolleştirdiğimiz kendi yol haritamıza bağlı kalmaya başardık. Türkiye salgın ve savaşın tetiklediği lojistik arayışların yeni merkezi haline geldi.

Artık her alanda kendi ayakları üzerinde durabilen, bununla kalmayıp tüm dostlarına destek veren bir Türkiye var. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını adım adım yürütüyoruz. Bu mücadelede ülke ve milletçe ödediğimiz bedelleri, güvenli ve müreffeh bir geleceğin karşılığı olarak görüyoruz. Hiçbir açık ve gizli oyunun bizi bu hedeften uzaklaştırmasına izin vermiyoruz.

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Gelişmiş ülkelerin bile çaresiz kaldığı sınamaları Türkiye'nin en az kayıpla geride bırakması birilerinde rahatsızlığa yol açıyor.

"TÜM SINAMALARI HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ"

Hiçbir açık ve gizli oyunun bizi bu hedeften uzaklaştırmasına izin vermiyoruz. Ülkemizin önü yıllarca siyasi istikrarsızlıkla, suni ekonomik krizlerle, terör örgütleri, vesayet, darbelerle, evrensel kavramların arkasına gizlenmiş sinsi projelerle kesilmiştir. Bizim dönemimizde de farklı görünüm ve yöntemlerle hep sahnelendi.

Demokrasi ve kalkınma reformlarımızı hayata geçirirken kirli oyunları bozarak bugünlere geldik. Hak ve özgürlük alanlarını genişleterek ülkemizi vesayetin boyunduruğundan milletimizle kurtardık.İnşallah bugünkü ve bundan sonraki tüm sınamaları da 85 milyon hep birlikte aşacağız.

Ülkemizin bağrına yerleştirilmiş bir bomba olan FETÖ ihanet çetesini canımızı ortaya koyarak milletimizle birlikte tepeledik. Yaptığımız sınır ötesi harekatlarla sınırlarımıza dayanan tacizleri milletimizle püskürttük. İnsanlığın yakın tarihte yaşadığı en büyük sağlık krizi olan koronavirüs salgını olan üstesinden sağlık sistemimizin gücü, dirayetli yönetimimizle, milletimizle hep beraber el ele yok ettik.

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"TEMMUZDA ALIM GÜCÜNÜ BİRAZ DAHA ARTIRACAĞIZ"

Vatandaşlarımızın hayat pahalılığı nedeniyle zor günler geçirdiğini biliyoruz. Dar gelirli vatandaşımızın alım gücünün düştüğünün farkındayız. Alım gücündeki gerilemeyi telafi etmeye çalışıyoruz.

Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışı ile dar gelirli vatandaşların alım gücünü biraz daha artıracağız.

Ayrıntılar geliyor...