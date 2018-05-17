Erdoğan: Zaferle çıkmamak için sebep göremiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleri ile bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Afrin'de bugün itibariyle 4 bin 464terörist etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'ta ise 403 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içindeki operasyonda ise 350terörist etkisiz hale getirildi."

Ocak ayında ülkemiz için hayati bir adım daha attık. Suriye sınırı boyunca terör koridoru oluşturmak isteyenlere Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattık. Ülkemizin güneyindeki bu koridoru hallaç pamuğu gibi attık. Özgür Suriye Ordusu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu operasyonu dünyaya ders olacak bir şekilde tamamladık.

"Benim gözümde bu meclis, ikinci kurucu meclistir"

Erken seçim fısıltısı adeta tüpten çıkan macun gibidir. Bizim bu konularda nasıl hassasiyet gösterdiğimizi siz de çok iyi biliyorsunuz.

Erken seçim çağrısı ittifak yaptığımız partiden gelince, bu durumu değerlendirdik. Sayın Bahçeli'nin çağrısından sonra kapsamlı bir çalışma sonrasında bu konuyu ele aldık ve 24 Haziran'da seçim gününü milletimize açıkladık.

Benim gözümde bu meclis, ikinci kurucu meclistir. Önümüzde çok hayati bir imtihan var. Milletimize ve kendimize olan güvenimiz sayesinde, başarı çıtasını sürekli yükselttik.

24 Haziran'dan zaferle çıkmamak için bir sebep göremiyorum. Kamuoyu araştırmalarımız, gayet iyi. Meclis Genel Kurulumuz dün çalışmalarına seçim sonucuna kadar ara verdi. İnşallah Salı gününden itibaren tüm milletvekillerimiz ve vekil adaylarımız sahaya inecek ve gece gündüz demeden çalışacak.

"PKK'lılara bayrak vermeyen kadını aradım"

Bugün çok duygulandım. O da malum İngiltere'de gittiğimiz gün orada PKK'lılar gösteri yapıyor. Tabi bu arada, bizi sevenler de PKK'lıların karşısına dikiliyor.

Bayrağı ile elinde oraya gelen kardeşlerimizin birinden bayrağı almak isteyen bir kitapsız, imansız çıktı ama o hanım kardeşimiz, bayrağını ona kaptırmadı. Bayrağımızı İngiliz polisinin önünde çekti ve aldı. Bugün kendisini telefona aradım ve tebrik ettim. 'Sen bu asrın Nene Hatunusun, Şerife bacısısın' dedim"