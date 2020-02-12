Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Spor Kompleksi'nde "Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları" kapsamında düzenlenen törende konuşuyor.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamalarında konuşuyor. https://t.co/Pevtbf24HC
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamalarında konuşuyor. https://t.co/Pevtbf24HC— Yeni Şafak (@yenisafak) February 12, 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Maraşlıların 12 Şubat 1920 tarihinde kazandıkları zaferle işgalcilerin Anadolu'da barınamayacakları ilan edildi. Tarih sayfalarına "kendi kendini kurtaran şehir" olarak geçmiştir.
Bundan bin kısır yıl önce yine destansı mücadeleyi Bizans'a karşı veren Maraş halkı dönemin şairlerine kendini hayran bırakmıştır.
Vatanı, bayrağı, istiklali uğruna canını feda eden Kahramanmaraşlılar bütün dünyaya bizim nasıl bir millet olduğumuzu göstermiştir.
Kahramanmaraş'a ikinci üniversiteyi kurduk. Yurt binaları inşa ettik. Gençlik merkezleriyle Kahramanmaraş'ı donattık.