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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları töreninde konuşuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Spor Kompleksi'nde "Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları" kapsamında düzenlenen törende konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Maraşlıların 12 Şubat 1920 tarihinde kazandıkları zaferle işgalcilerin Anadolu'da barınamayacakları ilan edildi. Tarih sayfalarına "kendi kendini kurtaran şehir" olarak geçmiştir.

Bundan bin kısır yıl önce yine destansı mücadeleyi Bizans'a karşı veren Maraş halkı dönemin şairlerine kendini hayran bırakmıştır.

Vatanı, bayrağı, istiklali uğruna canını feda eden Kahramanmaraşlılar bütün dünyaya bizim nasıl bir millet olduğumuzu göstermiştir.

Kahramanmaraş'a ikinci üniversiteyi kurduk. Yurt binaları inşa ettik. Gençlik merkezleriyle Kahramanmaraş'ı donattık.

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