Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

28 Şubat'ın 24'üncü yıl dönümü

28 Şubat, tıpkı 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül gibi milli iradeyi, milletin değerlerini hedef alan bir darbe girişimidir. 28 Şubat'ın ağır faturaları olmuştur, ekonomimizde derin yaralar açmıştır. On binlerce insanımız sırf inançlarından dolayı hukuksuzluğa uğramıştır. Tarih her türlü baskıya rağmen iradesine sahip çıkanlara ve vesayete selam duranları unutmadı, unutmayacaktır. Darbe şakşakçılığı yapanlar alınlarındaki o kara lekeyi asla silemeyecektir.

Milletimiz 28 Şubat sürecini sandığa gömmüş, yeni bir süreci başlatılmıştır.

Yeni anayasa çalışmaları

Yarın, İnsan Hakları Eylem Planımızı kamuoyu ile paylaşacağız. Bu planda 9 başlık yer alacak. Yeni anayasa teklifimiz İnsan Hakları Eylem Planı'nın çatısını oluşturuyor. Türkiye'yi ayağına vurulan darbe anayasası prangasından kurtarmak istiyoruz. Gelin ülkemizi darbe anayasalarına mahkumiyet utancından kurtaralım. Cumhuriyetimizin 100. yılını sivil bir anayasa ile karşılayalım.

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Ekonomideki gelişmeler

Küresel ekonomi zorlu bir dönemden geçiyor. Büyük bir daralma, milyonlarca kişinin işsiz kalmasına, gelir dağılımında bozulmalara, ülkeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarına sebep oldu. Bugün hala aşıya ulaşamayan 100'ün üzerinde ülke bulunuyor.

Yüzde 1,8 olarak gerçekleşen 2020 yılı büyüme oranımız izlediğimiz politikaların başarısının en somut örneğidir. Türkiye büyürken İngiltere yüzde 9,9, Almanya yüzde 4,9, Amerika yüzde 3,5 oranında küçüldü. 2021 yılında iyi bir başlangıç yapan ihracatımız şubat ayında yüzde 9,6 artışla 16 milyar doları aşmıştır. Bizim için asıl önemli olan toplumun tüm kesimlerine ulaşması ve istihdam oluşturmasıdır.

Her zaman söylüyorum biz kısa mesafe koşucusu değil, maraton koşucusuyuz. Hiçbir mücadeleden kaçmadığımız gibi her defasında kendi sınırlarımızı biraz daha zorlarız. Açıklayacağımız reformları kararlılıkla uygulayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye salgın sonrası dönemin yükselen yıldızı olacak.

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2021 bütçe açığı hedefimizi yüzde 4,3'ten yüzde 3,5'e indirdik.

Avrupa'daki İslamofobik saldırılar

Avrupa'da Müslümanlara yönelik saldırılar sıradan vakalar haline geldi. Avrupalı yöneticiler yüzleşmekten kaçsa da istatistikler tehdidi açıkça ortaya koymaktadır. Nefret suçları iki kat artmıştır.

Ayrıntılar geliyor...