​Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Merasimi"ne katılıyor.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde '1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Merasimi'nde konuşuyor. https://t.co/BFvYZ9adBk
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde '1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Merasimi'nde konuşuyor. https://t.co/BFvYZ9adBk— Yeni Şafak (@yenisafak) March 29, 2021