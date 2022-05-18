Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak önümüzdeki dönemde de eser ve hizmet siyasetimizle yolumuza kararlılıkla devam edecek, ülkemizi hedefleriyle buluşturmayı sürdüreceğiz.

Bizim için 2023 bir final değil, büyük ve güçlü Türkiye hedefi için yeni bir milat, yeni bir başlangıç olacaktır. AK Parti’nin kazandığı her seçim böyle bir başlangıçtır. Ülkenin ve milletin hayrına tek iş yapmayan karikatür tiplerin cesaretinin giderek arttığını görüyoruz. 2023'te hepsinin maskeleriniz düşürecek, onları siyaset arşivinin tozlu raflarına havale edeceğiz.

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Rize-Artvin Havalimanı, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi bu yıl hayata geçirdiğimiz dev projelerden biridir. Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev'e ve Cumhur İttifakı'nın diğer ortakları sayın Bahçeli'ye, sayın Destici'ye, tüm milletimize o heyecanı bizimle paylaştıkları için teşekkür ediyorum. İftihar verici bir eser değil mi? Dünyada deniz üzerinde 5 havalimanı var, 2'si bizim ülkemizde. Her ne kadar bazı gafiller bu havalimanına bile kulp takmaya kalkmışsa da biz açılış töreninde milletimizin heyecanını gördük. Resmi rakam olarak o gün 70 bin kişinin katıldığı böyle bir açılış bizler için ayrıca gurur verici oldu.

CHP İstanbul İl Başkanı hakkındaki yargı kararının ardından bize yönelik hakaret ve iftira kampanyası başlattılar. Ettikleri her kem sözün, attıkları adımların hesaplarını vereceklerdir.

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Kılıçdaroğlu'nun SADAT'a ziyareti

Bunun, Türkiye'nin, arabulucu rolüne ve sınırları dışında yürüttüğü operasyonlara karşı bir cevap olduğunu iyi biliyoruz. Bu çıkışın suflesinin nereden geldiğini, neyi amaçladığını, ne için yapıldığını çok iyi biliyoruz. Başaramayacaksınız.

Darbecilere yaptıramadığınız, terör örgütlerine gördüremediğiniz işi Bay Kemal gibi bir karikatür tip vasıtasıyla hiç elde edemezsiniz.

Atatürk Havalimanı’nda inşa edeceğimiz millet bahçesine binbir yalan, binbir iftira ile saldırmaya başladılar.

Bunların derdi Atatürk'ün ismine sahip çıkmak değil, bu ismi kalkan yaparak kendi kirli gündemlerini inşa etmektir. Eğer gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı, havalimanı tabelasından önce kendilerine 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı.

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Bay Kemal, mağarada yaşayanlarla siyasi ortaklık yapıyorsun. Onlarla sen yoluna devam et.