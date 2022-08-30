Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Külliye'de düzenlenen etkinlikte konuşuyor.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “30 Ağustos-Büyük Zafer’in 100. Yılı Özel Programı”nda konuşuyor.

https://t.co/MbODGNjpI4 — Yeni Şafak (@yenisafak) August 30, 2022

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Geçtiğimiz hafta zaferimizin 951. yılının coşkusunu yaşamıştık. Dün de Büyük Taarruz'un zaferlerinin gururunu paylaştık. Bugün ise büyük Taarruz'un son aşaması olan 30 Ağustos zafer Bayramı'nı kutluyoruz. Biz malesef tarihine yeteri kadar sahip çıkamayan bir ülkeyiz. Hepsini kenara bıraktım. Anadolu'daki varlığımız kökenlerine hakkıyla nüfus edemediğimiz dönemler yaşadık. Artık tarihimizi daha iyi anlamamızın önünde mani kalmadığına inanıyorum. Bir kez daha tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum.

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