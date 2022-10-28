Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda yapılacak program ile 'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgeselini açıklayacak.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle;
Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Onlara da sorun 'Siz bu ülkede ne yaptınız?' 20 yıldır yaptıklarımızla konuşuyoruz. Eğitim, sağlıkta, ulaşım, enerji ve tarımda neler yaptık.
Biliyorsunuz. Daha neler yapacağız? Bunlar birazdan kapalı spor salonunda açıklayacağız.
7 ayımız var. 7 ay durmak yok yola devam. Ben hanım kardeşlerime, gençlerime, ana kademeye inanıyorum.
Ayrıntılar geliyor...
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Toplantı dolayısıyla binlerce davetli, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı.
Toplantıya il dışından yoğun katılım olurken, şehir dışından hareket eden otobüsler, vatandaşları Kazım Karabekir Caddesi'nde park olarak ayrılan alana getirdi. Davetliler, tezahüratlar eşliğinde toplantının düzenleneceği salona yürüdü. Spor salonu önünde ve çevresinde bekleyenlere kumanya, çay ve su servisi yapıldı.
Toplantının yapılacağı Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi.
Salonun çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatılırken, toplantıya katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu.
Partililer ve davetliler detaylı üst aramasından geçirildikten sonra alana alınıyor.
Salona giremeyenler de kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip edebilecek.
Kongre salonunda davetliler, partililer, engelliler, gazeteciler ve köşe yazarları için ayrı platformlar yer aldı.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ AK Parti \"Türkiye Yüzyılı\" tanıtım toplantısı için günler öncesinde yapılan planlamayla Ankara Spor Salonu'nda geniş güvenlik önlemleri alındı.
Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, toplantı dolayısıyla görevlendirildi.
Ankara'da büyük coşku: Davetliler 'Türkiye Yüzyılı' için spor salonunu tıklım tıklım doldurdu
AK Parti "Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısı için partililer ve davetliler, Ankara Spor Salonu'na gelmeye başladı. Salon dışında, üretilen milli savunma sanayi ürünleri sergilendi.
GÜNDEM
Türkiye Yüzyılı başlıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan vizyon belgesini bugün açıklıyor