Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti 'Türkiye Yüzyılı' Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan, ''Cumhuriyetimizin 1. asrının son yılına hazırladığımız şu günde, 'Türkiye Yüzyılı'nın ahdi için bir araya geldik'' dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda yapılacak program ile 'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgeselini açıklayacak.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle;

Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Onlara da sorun 'Siz bu ülkede ne yaptınız?' 20 yıldır yaptıklarımızla konuşuyoruz. Eğitim, sağlıkta, ulaşım, enerji ve tarımda neler yaptık.

Biliyorsunuz. Daha neler yapacağız? Bunlar birazdan kapalı spor salonunda açıklayacağız.

7 ayımız var. 7 ay durmak yok yola devam. Ben hanım kardeşlerime, gençlerime, ana kademeye inanıyorum.

Ayrıntılar geliyor...

Ankara'da büyük coşku: Davetliler 'Türkiye Yüzyılı' için spor salonunu tıklım tıklım doldurdu
FOTOĞRAF 10
Title
Toplantı dolayısıyla binlerce davetli, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı.

Title
Toplantıya il dışından yoğun katılım olurken, şehir dışından hareket eden otobüsler, vatandaşları Kazım Karabekir Caddesi'nde park olarak ayrılan alana getirdi. Davetliler, tezahüratlar eşliğinde toplantının düzenleneceği salona yürüdü. Spor salonu önünde ve çevresinde bekleyenlere kumanya, çay ve su servisi yapıldı.

Title
Toplantının yapılacağı Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi.

Title
Salonun çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatılırken, toplantıya katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu.

Title
Partililer ve davetliler detaylı üst aramasından geçirildikten sonra alana alınıyor.

Title
Salona giremeyenler de kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip edebilecek.

Title
Kongre salonunda davetliler, partililer, engelliler, gazeteciler ve köşe yazarları için ayrı platformlar yer aldı.

Title

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

AK Parti \"Türkiye Yüzyılı\" tanıtım toplantısı için günler öncesinde yapılan planlamayla Ankara Spor Salonu'nda geniş güvenlik önlemleri alındı.
Title
Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, toplantı dolayısıyla görevlendirildi.

Title
Ankara'da büyük coşku: Davetliler 'Türkiye Yüzyılı' için spor salonunu tıklım tıklım doldurdu
AK Parti "Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısı için partililer ve davetliler, Ankara Spor Salonu'na gelmeye başladı. Salon dışında, üretilen milli savunma sanayi ürünleri sergilendi.

Türkiye Yüzyılı başlıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan vizyon belgesini bugün açıklıyor
GÜNDEM
Türkiye Yüzyılı başlıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan vizyon belgesini bugün açıklıyor
Afrikalıların derisi kitap kabı oldu

Afrikalıların derisi kitap kabı oldu

​Batılılar sömürgeciliği değil 'ırka dayalı' ayrımcılığı da getirdi.
Son 71 yılın zirvesine çıktı

Son 71 yılın zirvesine çıktı

Almanya'da enflasyon tırmanışını sürdürüyor.
Türkiye Yüzyılıiçin büyük gün

Cumhurbaşkanı Erdoğan vizyon belgesini açıklıyor.

'​İlk Evim' projesine başvuru yapacaklar dikkat.

ABD ve Avrupa ülkeleri almak için sıraya girdi.

​Balıkesir'de 11 milyon zeytin ağacının serüveni başladı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde büyük bir değişim ve dönüşüme imza atıldı.

Bu eve 4 bin lira kira istediler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.