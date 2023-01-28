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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Bulvarı'nda Denizli Çevre Yolu 2.Kısım ve Honaz Tüneli, TOKİ 1449 Konut 50 Dükkan, Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor.

14:45 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Denizli
#Honaz Tüneli
9 dakika önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
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