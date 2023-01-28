Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Honaz Tüneli ve Çevre Yolu'nun açılışını yapacak. Ege ve Akdeniz’i birbirine bağlayan 2 bin 640 metrelik tünel ve 32 kilometrelik çevre yolu seyahat süresini 45 dakikadan 10 dakikaya indirecek.