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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor. Erdoğan, ''Türkiye Yüzyılı'na giden yolu başlatıyoruz. Şimdi birileri çıkmış bize tıpkı seccade edebiyatı yaptığı gibi birde emperyalizm edebiyatı yapıyor. Bu edebiyatı yapan kim. Terör örgütleriyle kol kola yürüyen kişi. Bay bay Kemal, acaba Londra'dan ne kadar para aldın da geldin?'' ifadelerini kullandı.

14:24 . 18/04/2023 Salı
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Bugün burada sizinle buluşarak bayramı erken yaşamış olduk. Biliyorsunuz geçtiğimiz Ağustos ayında Büyük Taarruz'un 100. yılında sizlerle buluşmuştuk. Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı'na giden yolu Afyon'dan başlatıyoruz.


Tek parti faşizmini atan ilk adımı milli iradenin üstünlüğüne dayalı demokrasiyle aştık. Ülkemizin siyasi ve ekonomik bağımsızlığın tescili mahiyetindeki çabaları yavaş yavaş yürüttük.


Şimdi birileri çıkmış bize tıpkı seccade edebiyatı yaptığı gibi birde emperyalizm edebiyatı yapıyor. Bu edebiyatı yapan kim. Terör örgütleriyle kol kola yürüyen kişi.Bay bay Kemal, acaba Londra'dan ne kadar para aldın da geldin? Aldın mı, laf... Bay bay Kemal şimdi de her zamanki iğrenç üslubuyla bize antiemperyalizm dersi vermeye kalkıyor.


Suriye ve Irak harekatlarıyla emperyalistlerin ülkemize yönelik oyunlarını yine biz bozduk. Siyasi hayatımın tamamı emperyalistlerle ve onların taşeronlarıyla mücadele ile geçti. Savunma sanayiinde millilik oranını yüzde 20'den yüzde 80'e çıkardık, emperyalistleri hüsrana uğrattık. Emperyalist sömürge düzenine biz dur dedik. BM kürsüsünde 'Dünya 5'ten büyüktür' dedik.


Ayrıntılar geliyor...


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar bu millete çok çile çektirdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar bu millete çok çile çektirdiler

Türkiye'de finansın kalbinin atacağı bankalar etabı bugün hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Finans Merkezi Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bu millet çok değil, 26 sene önce meydanlara 2 anahtar vaadiyle dolaşanların kendini, elindeki anahtardan da ettiğini unutmaz. Ülkeye geride milyarlarca dolar borç takarak ortadan kaybolduğunu unutmaz. Malum 7'li masanın etrafında olanlardan biri ile Davos'tayız. Bunlar Türkiye'yi idare etmek hakkında konuşuyorlar. Türkiye'yi idare etmek benim işim. 23 milyar dolar IMF'ye borcumuz vardı. 2013'e kadar borcumuzu bitirdik. 2013'ten itibaren daha IMF ile işimiz kalmadı. Bu 7'li masa kapalı kapılar ardında IMF ile pazarlıklar yapıyor. Bunlar bu millete çok çile çektirdiler. Bu millet 1990'lardaki popülist söylemlerin Türkiye'yi nasıl çöküşe sürüklediğini unutmaz'' dedi.

#Afyonkarahisar Mitingi
#Zafer Meydanı
#Recep Tayyip Erdoğan
16 dakika önce
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