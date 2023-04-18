Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Bugün burada sizinle buluşarak bayramı erken yaşamış olduk. Biliyorsunuz geçtiğimiz Ağustos ayında Büyük Taarruz'un 100. yılında sizlerle buluşmuştuk. Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı'na giden yolu Afyon'dan başlatıyoruz.
Tek parti faşizmini atan ilk adımı milli iradenin üstünlüğüne dayalı demokrasiyle aştık. Ülkemizin siyasi ve ekonomik bağımsızlığın tescili mahiyetindeki çabaları yavaş yavaş yürüttük.
Şimdi birileri çıkmış bize tıpkı seccade edebiyatı yaptığı gibi birde emperyalizm edebiyatı yapıyor. Bu edebiyatı yapan kim. Terör örgütleriyle kol kola yürüyen kişi.Bay bay Kemal, acaba Londra'dan ne kadar para aldın da geldin? Aldın mı, laf... Bay bay Kemal şimdi de her zamanki iğrenç üslubuyla bize antiemperyalizm dersi vermeye kalkıyor.
Suriye ve Irak harekatlarıyla emperyalistlerin ülkemize yönelik oyunlarını yine biz bozduk. Siyasi hayatımın tamamı emperyalistlerle ve onların taşeronlarıyla mücadele ile geçti. Savunma sanayiinde millilik oranını yüzde 20'den yüzde 80'e çıkardık, emperyalistleri hüsrana uğrattık. Emperyalist sömürge düzenine biz dur dedik. BM kürsüsünde 'Dünya 5'ten büyüktür' dedik.
Ayrıntılar geliyor...