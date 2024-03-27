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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman’da düzenlenen mitingde konuşuyor. Erdoğan, "Batı'nın şımarık ve hukuk tanımaz çocuğu İsrail'in alınan karara uyması için üzerindeki baskının artırılması gerekiyor. Olumlu karşıladığımız bu kararın gereğinin yerine getirilmesi noktasında Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağız." dedi. Erdoğan, "Altılı masa dediler. Siyaset mühendisleri tarafından kurulup yıkıldılar. Cumhur İttifakı yoluna kararlı şekilde devam ederken, altılı masadan eser yok. Ne diyelim, milletimizin verilmiş sadakası varmış." ifadelerini kullandı.

16:46 - 27/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:01 - 27/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman’da düzenlenen mitingde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Katılım ne kadar? Sorun dedim... Ne dediler? 50 bin. Meydanlara sığmayan sevdanız için her birinize teşekkür ediyorum.

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Terör devleti İsrail’in Filistin halkına yönelik katliamları hepimizin yüreğini kanatıyor. Batı'nın şımarık ve hukuk tanımaz çocuğu İsrail'in alınan karara uyması için üzerindeki baskının artırılması gerekiyor. Olumlu karşıladığımız bu kararın gereğinin yerine getirilmesi noktasında Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağız.

"Altılı masadan eser yok"

Altılı masa dediler. Siyaset mühendisleri tarafından kurulup yıkıldılar. Cumhur İttifakı yoluna kararlı şekilde devam ederken, altılı masadan eser yok. Ne diyelim, milletimizin verilmiş sadakası varmış. Allah Türkiye'nin yüzüne baktı da bunlar iktidara gelmedi.

Altılı masa denilen yamalı bohçayı bunlara umut diye pazarlayanlar, bunların içlerini boş olduklarını zaten biliyorlar.

Vatandaşlarımız iradelerine ipotek koyulmasına rıza göstermeyeceklerdir. İstanbul, Ankara, Mersin başta olmak üzere diğer illerdeki vatandaşlarımız bunlara artık yeter diyecek.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Batman
#Miting
18 dakika önce
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