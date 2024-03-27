Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman’da düzenlenen mitingde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Katılım ne kadar? Sorun dedim... Ne dediler? 50 bin. Meydanlara sığmayan sevdanız için her birinize teşekkür ediyorum.

BMGK'nin Gazze'de ateşkes kararı

Terör devleti İsrail’in Filistin halkına yönelik katliamları hepimizin yüreğini kanatıyor. Batı'nın şımarık ve hukuk tanımaz çocuğu İsrail'in alınan karara uyması için üzerindeki baskının artırılması gerekiyor. Olumlu karşıladığımız bu kararın gereğinin yerine getirilmesi noktasında Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağız.

"Altılı masadan eser yok"

Altılı masa dediler. Siyaset mühendisleri tarafından kurulup yıkıldılar. Cumhur İttifakı yoluna kararlı şekilde devam ederken, altılı masadan eser yok. Ne diyelim, milletimizin verilmiş sadakası varmış. Allah Türkiye'nin yüzüne baktı da bunlar iktidara gelmedi.

Altılı masa denilen yamalı bohçayı bunlara umut diye pazarlayanlar, bunların içlerini boş olduklarını zaten biliyorlar.