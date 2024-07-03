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Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik zirve için Kazakistan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 24. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gidecek. Zirveye 16 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak. NATO’nun kritik önemdeki zirvesinden sadece bir hafta önce yapılan toplantıya katılan Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi bekleniyor.

Lokman Özdemir
09:49 - 3/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:58 - 3/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Şanhay İşbirliği Örgütü
Devlet Başkanları Zirvesi bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 gün sürecek zirve için Kazakistan'ın başkenti Astana’ya gidecek.

Önemli konular görüşülecek


Gözler, Erdoğan-Putin görüşmesine çevrilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Daşkanı Putin ile zirvenin ilk günü bir araya geleceği belirtiliyor. Görüşmenin gündeminde enerjiden ticaret ve turizme; ikili, bölgesel ve küresel birçok başlık yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de terörle mücadelenin önemini bir kez daha vurgulaması bekleniyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki durumu sadece ikili görüşmelerde değil, Türkiye'nin "diyalog ortağı" olarak katıldığı zirve toplantısında da dile getirecek.



16 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılıyor


Zirveye aralarında Çin, Rusya ve İran’ın da olduğu 16 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak. Zirve, Çok Taraflı Diyaloğun Güçlendirilmesi: Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma İçin Çabalamak" başlığıyla yapılacak. Ana gündem, uluslararası sorunların çözümünde Şanhay İş Birliği Örgütünün rolünün güçlendirilmesi olacak.


Zirvede bölgesel güvenlik, altyapı, enerji, ulaşım ve lojistik konularının da masaya yatırılacağı belirtiyor. Liderlerin öncelikle uluslararası ticaret ve ekonomi alanına odaklanacakları ifade ediliyor.


Zirve sonunda, Kazakistan, dönem başkanlığını Çin'e devredecek.


Erdoğan-Putin görüşmesi


NATO’nun kritik önemdeki zirvesinden sadece bir hafta önce yapılan toplantıya katılan Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün yapması öngörülen ikili görüşmesi, başta müttefikler olmak üzere tüm Batı tarafından yakından takip edilecek.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Şanhay İşbirliği Örgütü
#Kazakistan
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